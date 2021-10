Ryad (AFP). Arabie: journée de deuil après le décès d'Abdallah

L'Arabie saoudite observait dimanche une journée de deuil en hommage au roi Abdallah, alors que les dirigeants étrangers se succédaient à Ryad pour saluer son successeur Salmane à la tête du premier pays exportateur de pétrole. Les rues de Ryad, généralement embouteillées, étaient calmes et dégagées pour cette journée de congé exceptionnel deux jours après la mort du roi Abdallah à 90 ans. Le nouveau monarque, Salmane ben Abdel Aziz, 79 ans, a souhaité cette journée de deuil pour "donner du réconfort et permettre à tous les citoyens de présenter leurs condoléances", a indiqué l'agence officielle Spa. Dans le même temps, le demi-frère du roi défunt continuait à recevoir les dignitaires étrangers, comme le président vénézuélien Nicoas Maduro, attendu dimanche. Il a déjà accueilli samedi le Français François Hollande, les Britanniques David Cameron et le prince Charles (Royaume-Uni), le Gabonais Ali Bongo, l'Egyptien Abdel Fattah al-Sissi, l'Irakien Fouad Massoum, l'Iranien Mohammad Javad Zarif et le Palestinien Mahmoud Abbas. Le président américain Barack Obama, qui a salué en Abdallah un homme "courageux" et un partenaire "précieux", se rendra mardi à Ryad après avoir écourté la visite qu'il a débutée dimanche en Inde. Outre sa puissance pétrolière, l'Arabie saoudite, berceau de l'islam, est l'un des poids lourds du monde arabo-musulman. En septembre, Ryad s'était joint à la coalition internationale qui mène des frappes aériennes contre les jihadistes du groupe Etat islamique en Syrie et en Irak. Dans le même temps, l'Arabie saoudite, qui applique une version rigoriste de la religion musulmane, est critiquée par des organisations de défense des droits de l'Homme sur les questions des libertés publiques et de la place des femmes dans la société. "L'Arabie saoudite est un partenaire, à la fois sur le plan économique et politique", avait souligné François Hollande vendredi au forum de Davos, affirmant qu'il avait avec feu Abdallah "des relations de confiance, y compris pour lutter contre le terrorisme". Interrogé sur le sort du blogueur Raef Badaoui, condamné par la justice saoudienne à 1.000 coups de fouet pour "insulte à l'islam", le président français avait souligné que la France était "attachée aux droits de l'Homme" et qu'il rappelait "ces règles () partout" où il se déplaçait. - Transition en douceur - Les cérémonies d'allégeance ont commencé vendredi soir juste après l'enterrement du roi Abdallah. Tous les Saoudiens, des plus hauts dignitaires aux chefs de tribus en passant par des citoyens ordinaires, sont invités à rendre hommage au roi disparu et à prêter allégeance à Salmane, perçu comme plus conservateur qu'Abdallah. Outre Salmane, deux hommes sont au centre de toutes les attentions: le prince héritier Moqren, 69 ans, et Mohammed ben Nayef, 55 ans, déjà désigné deuxième dans l'ordre de succession afin d'assurer une transition en douceur dans ce royaume où des jalousies et des tensions surgissent régulièrement au sein de la famille royale. Parmi les visiteurs remarqués samedi figuraient le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif de l'Iran chiite, généralement perçu comme un grand rival par les monarchies sunnites du Golfe, dont l'Arabie saoudite. Se sont également retrouvés à Ryad le Premier ministre russe Dmitri Medvedev et le président ukrainien Petro Porochenko, à l'heure où les séparatistes prorusses lançaient une offensive contre le port stratégique de Marioupol où 30 civils ont été tués. Dans son premier discours, le roi Salmane a annoncé qu'il n'y aurait pas de changement dans la politique du royaume. Il n'a pas spécifiquement évoqué le pétrole mais les marchés escompte la continuité de la politique de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dont l'Arabie saoudite est un poids lourd, de maintenir la production actuelle de brut, au risque d'accentuer la chute des cours qui ont perdu plus de 50% depuis juin. Pour la première fois en 40 ans, l'Arabie, qui pompe un dixième des approvisionnements mondiaux de pétrole, avait refusé en novembre d'agir pour stabiliser le marché.

