Paris (AFP). Air France: nouveau plan de départs volontaires annoncé en CCE

La direction du groupe Air France a annoncé jeudi en Comité central d'entreprise un "nouveau plan de départs volontaires" pour réduire le sureffectif de la compagnie aérienne, sans donner de chiffre ni de date, a-t-on appris de sources syndicales. Le plan de départs volontaires (PDV) sera "limité aux personnels au sol et aux personnels navigants commerciaux" (hôtesses et stewards), a indiqué un élu du CCE. "Il y aura un PDV pour absorber le sureffectif identifié fin 2014", dont "on n'a pas les chiffres", a précisé un autre membre de la session.

