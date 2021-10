Paris (AFP). Air France: 800 personnes visées par le plan de départs volontaires selon les syndicats

Le nouveau plan de départs volontaires (PDV) annoncé jeudi matin par Air France en Comité central d'entreprise concerne 800 personnes, soit le sureffectif chiffré fin 2014 par la compagnie aérienne, a-t-on appris de sources syndicales. Dans le détail, le groupe Air France vise le départ de 500 salariés dans le personnel au sol et de 300 hôtesses de l'air et stewards (personnels navigants commerciaux), ont précisé ces sources à l'AFP. Chaque année, environ 1.000 départs à la retraite ne sont pas remplacés dans le groupe Air France (Air France, Hop!, Transavia France), qui employait environ 65.000 salariés fin 2013. Le nouveau plan "sera mis en place vraisemblablement en 2015 en complément de la fin du troisième PDV, qui est en cours et se termine fin mars", a indiqué un délégué syndical de l'Unsa. "Cela nous avait été plus ou moins présenté dans le cadre de la GPEC (Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences) fin décembre", a-t-il ajouté. Un vent de panique avait soufflé mi-janvier sur Air France après un article du Figaro faisant état de 5.000 suppressions de postes. Cette estimation "relevait du fantasme", d'après le syndicaliste de l'Unsa, qui peste contre la politique du groupe, "un plan de départs volontaires quasiment permanent". "La direction est plus forte à proposer ce type de mesure qu'une stratégie de croissance", a-t-il dit.

