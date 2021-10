Hong Kong (AFP). Hong Kong: record d'enchères pour une oeuvre d'Invader, street artist français

Une mosaïque en céramique d'Invader, street artist français qui s'inspire de l'univers des jeux vidéos, est partie aux enchères chez Sotheby's à Hong Kong pour 220.000 euros, un record mondial de vente sous le marteau pour cet artiste. La mosaïque représente Hong Kong Phooey, chien masqué adepte des arts martiaux et personnage d'un dessin animé américain des années 1970. Elle a été vendue mardi soir 1,96 million de HKD à un collectionneur privé européen, a annoncé la maison Sotheby's dans un communiqué, soit plus que les 1,5 million de HKD anticipés par les experts. Une première mouture de cette oeuvre, qui mesure 1,3 mètre sur 2,1 mètres, avait été montrée en janvier sur un mur de Happy Valley, quartier tranquille et huppé de l'ancienne colonie britannique passée sous tutelle chinoise. Mais quelques semaines après son apparition sur ce mur, les autorités l'avaient démantelée, au grand dam des habitants du quartier. L'artiste français avait donc recréé sa mosaïque qui dépeint le personnage du chien dans une posture martiale. "Je n'ai jamais eu à faire face à une situation où des autorités publiques retirent systématiquement et rapidement l'art de la rue", avait-il dit en février dans la presse locale. "Quel message veulent-ils adresser aux citoyens? Quel héritage culturel moderne veulent-ils leur laisser?". "Il y a un grand intérêt du marché pour les oeuvres contemporaines d'avant-garde, à la fois asiatiques et occidentales", a commenté Isaure de Viel Castel, organisatrice de ces enchères d'oeuvres contemporaines qui ont recueilli au total l'équivalent de 5,4 millions de dollars. "Il y a des collectionneurs importants qui veulent acquérir Monet ou Van Gogh mais il y a aussi un gros vivier de nouveaux collectionneurs qui tentent d'acheter des pièces qui soient davantage d'avant-garde", avait-elle dit à l'AFP avant cette vente. "Untitled", tableau de T'ang Haywen, peintre d'origine chinoise qui a passé le plus clair de sa vie en France, a été ainsi vendue pour un record de 3,4 millions de HKD.

