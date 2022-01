Hong Kong (AFP). Hong Kong: un milliardaire chinois s'offre un vase à 13 millions d'euros

Le milliardaire chinois Liu Yiqian a déboursé 13 millions d'euros à Hong Kong pour s'offrir un vase chinois fabriqué il y a 800 ans, dernier achat en date pour cet investisseur qui s'est donné pour mission de rapatrier les objets d'arts originaires du continent. Le vase octogonal tout simple de couleur bleue, a été fabriqué sous la dynastie des Song du Sud qui a régné sur la Chine méridionale entre 1127 et 1279. Vendu près de 114 millions de dollars de Hong Kong, l'objet a allègrement dépassé les estimations de Sotheby's. La maison d'enchères avait misé sur la somme de sept millions d'euros. Liu Yigian, ancien chauffeur de taxi devenu financier de haut vol, est l'un des hommes les plus riches de Chine. Il fait partie des nouvelles fortunes chinoises qui parcourent le globe à la recherche d'objets d'art anciens. Il y a un an, le milliardaire de 51 ans avait acheté à 26 millions d'euros un petit bol Ming, record absolu pour la porcelaine chinoise. Il avait par la suite suscité quelques haussements de sourcil en buvant son thé dans l'objet fabriqué sous l'ère Chenghua (1465-1487) lorsque l'art Ming était au faîte de son raffinement. En novembre, il s'était également payé une tapisserie en soie brodée du Tibet datant du XVe siècle, déboursant 36 millions d'euros, un nouveau record mondial. Cette pièce aux couleurs rouge et or, appelée thangka en tibétain, date de la dynastie Ming. Liu Yiqian, président du fonds d'investissement Sunline Group, possède à Shanghai son propre musée. Il a expliqué que son but était de voir revenir au pays les objets d'art chinois anciens. "Mon musée et moi-même allons participer aux enchères lorsque nous verrons de beaux objets d'art", avait-il déclaré le mois dernier à Hong Kong, en venant prendre possession de la tapisserie tibétaine. Nicolas Chow, directeur du département des céramiques et oeuvres d'art chinoises de Sotheby's, a dit que M. Liu avait remporté le morceau face à plusieurs autres compétiteurs. Le prix de vente exceptionnellement élevé est le signe d'un marché en pleine santé et d'une demande robuste pour les antiquités chinoises, a-t-il jugé. "Nous sommes absolument ravis du prix auquel a été adjugé le vase", a-t-il dit aux journalistes. "Dire que c'est un chef-d'oeuvre ne lui rend pas justice". Hong Kong s'est hissée parmi les grandes places mondiales pour la vente aux enchères, aux côtés de Londres et New York, portée en particulier par le boom économique chinois.

