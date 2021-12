Hong Kong (AFP). Enchères: un magnat de Hongkong offre à sa fille le diamant le plus cher au monde

Un milliardaire hongkongais a déboursé la somme record de 48,46 millions de dollars, commission comprise, pour offrir à sa fille le "Blue Moon", spectaculaire diamant bleu de 12,03 carats mis sous le marteau par Sotheby's à Genève. Le magnat de l'immobilier Joseph Lau, condamné en 2014 pour corruption à Macao, la capitale mondiale du jeu, a acheté la pierre mercredi soir en Suisse et l'a aussitôt rebaptisée "The Blue Moon of Josephine (La lune bleue de Josephine)", en hommage à sa fille de sept ans. La veille, le milliardaire de l'ex-colonie britannique passée sous tutelle chinoise avait dépensé 28,5 millions de dollars pour un diamant rose vif monté en bague de 16,08 carats, immédiatement renommé "Sweet Josephine". Une porte-parole de M. Lau basée à Hong Kong a confirmé ces achats auprès de l'AFP. "Le premier achat, c'était le rose, +Sweet Josephine+, le second, le +Blue Moon of Josephine+", a-t-elle dit. Selon le commissaire priseur David Bennett, le "Blue Moon" a battu plusieurs records, celui du "diamant le plus cher, quelle que soit sa couleur, celui du bijou le plus cher vendu aux enchères, et celui du prix au carat". Ce diamant de taille rectangulaire, de 1,55 cm sur 1,34 cm, était estimé avant la vente entre 35 et 55 millions de dollars. Ce n'est pas la première fois que Joseph Lau offre des bijoux rares à sa fille. En 2009, il avait déboursé selon la presse 9,5 millions de dollars pour un autre diamant bleu qu'il avait renommé "Star of Josephine". Le milliardaire de 64 ans a été condamné en mars 2014 à cinq ans et trois mois d'emprisonnement pour avoir corrompu un ancien ministre de Macao, dans l'espoir d'acquérir du foncier dans l'ancien territoire portugais sous tutelle chinoise. Il est peu probable toutefois qu'il purge sa peine. Il a été condamné par contumace et les deux régions semi-autonomes chinoises n'ont pas signé d'accord d'extradition. Le précédent record mondial pour un diamant et bijou vendu aux enchères était détenu par le Graff Pink (24,78 carats), parti en novembre 2010 pour 46,2 millions de dollars chez la maison Sotheby's à Genève. S'agissant du prix au carat, le précédent record appartenait au diamant bleu "Zoé" mis à l'encan en novembre 2014 à New York et vendu pour 32 millions de dollars. Ce qui mettait le carat à 2,64 millions de dollars contre 4,02 millions pour le "Blue Moon". Il s'agissait du dernier lot clôturant les traditionnelles ventes de bijoux exceptionnels organisées en novembre par Sotheby's à Genève. Un autre lot phare, une bague ornée d'un très gros rubis et ayant appartenu à la Reine Marie-José de Belgique, n'a en revanche pas trouvé preneur. Elle était estimée entre six et neuf millions de dollars. Deux bijoux vendus par l'acteur Sean Connery ont eux été plébiscités par les quelque 200 personnes qui ont assisté aux enchères. Un diamant rose-orangé monté en pendentif a été adjugé 3,38 millions de dollars, alors qu'il était estimé entre 1,2 et 2,4 millions de dollars. Une bague en diamant est partie pour 200.000 dollars. Elle était estimée entre 150.000 et 200.000 dollars. Au total, la vente de Sotheby's, qui comptait 513 lots, a réalisé un montant de 139,08 millions de dollars.

