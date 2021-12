Genève (AFP). Des diamants exceptionnels en quête de records chez Sotheby's et Christie's à Genève

Des diamants exceptionnels, un bleu de 12,3 carats et un rose de 16,09 carats, pourraient battre des records mondiaux aux enchères de Sotheby's et Christie's la semaine prochaine à Genève lors de leurs traditionnelles ventes de haute joaillerie de novembre. Sotheby's présente le diamant le plus cher lors de ces enchères, qui attirent chaque année à Genève les professionnels et amateurs du monde entier, à la recherche de pièces d'exception ou de collection. Sotheby's met en vente un diamant bleu, baptisé "Blue Moon Diamond" le 11 novembre prochain, estimé entre 35 et 55 millions de dollars par la maison d'enchères, un possible record mondial dans sa catégorie. Pesant 12,03 carats, de forme coussin, ce diamant a été certifié Fancy vivid blue par l'Institut Gemmologique d'Amérique, la couleur la plus rare et la plus convoitée pour un diamant bleu, selon Sotheby's. C'est le plus gros diamant bleu de forme coussin jamais proposé aux enchères. Sa découverte dans la mine de Cullinan en Afrique du Sud avait été annoncée en janvier 2014 par Petra Diamonds, la société propriétaire de la mine. - Record détenu depuis 2010 - Le record mondial pour un diamant et un bijou vendu aux enchères est toujours détenu depuis novembre 2010 par le Graff Pink, un diamant rose Fancy Intense Pink de 24,78 carats adjugé à Genève par Sotheby's pour 46,15 millions de dollars. Christie's, la maison concurrente, vend pour sa part le 10 novembre un diamant rose taillé en forme de coussin de 16,09 carats, le plus gros de ce type jamais mis aux enchères, et estimé entre 23 et 28 millions de dollars. Ce diamant, appelé "In the Pink", est certifié "Fancy vivid Pink" (rose vif) par le Gemological Institute of America (GIA). Selon Christie's, il s'agit d'une pierre rarissime, car en 250 ans seuls trois diamants roses de plus de 10 carats de type "Fancy vivid" ont été mis en vente. Les diamants de couleur, considérés dans les années 1960 comme une curiosité, sont de plus en plus prisés par les collectionneurs. La couleur rose du diamant reste un mystère. Selon certains experts les pierres auraient été exposées à la fois à une très forte chaleur et à une grande pression. Parmi les autres bijoux spectaculaires mis en vente à Genève, figure un exceptionnel collier en émeraudes et diamants, réalisé par Harry Winston en 1959 et provenant de la succession de Dolores Sherwood Bosshard, une richissime américaine, connue pour son amour des bijoux. Composé de 11 émeraudes, dont 3 pesant plus de 15 carats, le collier est estimé entre 2 et 4 millions de dollars. L'acteur Sean Connery met en vente 2 bijoux chez Sotheby's, un diamant de 15,4 carats, de couleur rose orangé, estimé entre 1,2 et 2,4 millions de dollars, ainsi qu'une bague en diamant de 5,18 carats, estimé entre 150.000 et 250.000 dollars. Christie's propose aussi un énorme diamant jaune de 91,81 carats, classé "jaune vif" (fancy vivid) pour un prix estimé entre 4 et 5 millions de dollars. Pour les enchérisseurs plus modestes, une broche en diamants et platine, offerte par Sacha Guitry (1885-1957), une dramaturge et metteur en scène français, à sa 5ème épouse, Lana Marconi, est proposée aux enchères par Christies, pour un prix estimé entre 32.000 et 42.000 dollars. Le coup d'envoi de ces enchères de novembre de Genève sera donné le 8 novembre, avec une vente de la maison Antiquorum, spécialisée dans les montres. Une montre Rolex "Day-date", entièrement pavée de rubis et de diamants, et ayant appartenu à un célèbre gourou indien, va être mise en vente pour un prix estimé entre 31.000 et 52.000 dollars. Cette montre, en or jaune, a appartenu au gourou Bhagwan Shree Rajneesh (1931-1990), connu sous le nom de "Osho".

