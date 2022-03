Sainte-Marie (France) (AFP). Charlie: près de 2.000 personnes à la veillée funèbre de Clarissa Jean-Philippe

Entre 1.500 et 2.000 personnes ont participé dimanche soir au Palladium de Sainte-Marie (Martinique) à une veillée funèbre en hommage à Clarissa Jean-Philippe, la policière assassinée le 8 janvier dernier à Montrouge (Hauts-de-Seine), a constaté un correspondant de l?AFP sur place. Face au cercueil de la policière municipale couvert du drapeau tricolore, une foule d?anonymes, majoritairement vêtue de blanc, et de nombreux élus s?étaient installés dans le complexe sportif du Palladium pour rendre hommage à la jeune policière abattue par Amédy Coulibaly. A gauche du cercueil, un écran géant diffusait un diaporama de photos de Clarissa Jean-Philippe, alors qu?une chorale entonnait des chants religieux. "Dans le métier que j?ai choisi, il y avait l?esprit de famille, l?esprit d?équipe, l?écoute et le partage. Malheureusement je n?ai pas eu de temps pour l?offrir tant à vous mes parents, à la famille que j?envisageais de former, aux amis et amies, aux collègues et bien d?autres encore" Ces mots prêtés à Clarissa Jean-Philippe sont inscrits en noir sur un panneau blanc accroché à la tribune où trois personnalités prendront tour à tour la parole. Premier à s?exprimer, le maire de Sainte-Marie, le député Bruno Nestor Azérot a justifié la tenue d?une « veillée républicaine, sobre et populaire » dans cette commune qui a vu grandir Clarissa Jean-Philippe. « Tu as donné ta vie pour que d?autres puissent la garder » et « par ta mort, tu es devenue un symbole » dira le maire à l?adresse de la défunte dont « le rêve était de devenir gardienne de la paix ». Marie-adjoint de Montrouge (Hauts-de-Seine) Jean Laurent a de son côté évoqué le parcours de la jeune martiniquaise dans sa ville. « Clarissa, a-t-il dit, était une belle jeune femme déterminée, travailleuse et aimée de tous ». « Vous pouvez être fier de votre fille » dira pour sa part la ministre des Outre-mer George Pau-Langevin à l?adresse de la mère de Clarissa Jean-Philippe avant d?inviter chacun à la réflexion sur les événements tragiques des derniers jours. A l?issue des discours, une longue file de personnes est venue se recueillir devant le cercueil. Les obsèques de Clarissa Jean-Philippe auront lieu lundi après-midi à Sainte-Marie. Après une cérémonie religieuse, elle sera inhumée au cimetière de la commune.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire