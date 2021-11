Rouen. Saint-Étienne-du-Rouvray : les policiers en intervention le jour de l'attentat décorés

Ils étaient présents sur les lieux du drame, le 26 juillet 2016. Tous ont pris part d'une manière ou d'une autre à l'intervention contre les deux terroristes dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Leur action, si elle n'a pas pu sauver le père Hamel, a permis à quatre otages d'en réchapper. Après les décorations des policiers de la BRI et de la BAC qui ont mené l'assaut cet été, ceux qui ont participé à l'intervention, en tenant le périmètre de sécurité ou en couvrant les issus ont été décorés, mardi 24 octobre 2017 par la préfète de région Fabienne Buccio et le préfet directeur général de la police nationale, Éric Morvan.

Remise de décorations????aux policiers intervenus sur l attentat de SER sous la présidence de @DGPNEricMorvan,@prefet76 et @PoliceNationale pic.twitter.com/2dcvgoLc1v — Police nationale 76 (@PoliceNat76) October 24, 2017

Une intervention presque mécanique

Ophélie, brigadier de police couvrait l'entrée gauche de l'église ce jour-là. Avec son expérience parisienne, elle se souvient avoir rapidement pris conscience du danger. Elle s'est, comme ses collègues, lourdement équipée et tout s'est enchaîné très vite. "Il n'y a quasiment plus d'humanité à ce moment-là, c'est automatique, comme réciter les lettres de l'alphabet, l'émotion vient après", explique-t-elle. Écoutez son témoignage :

Ophélie, brigadier de police Impossible de lire le son.

Même sentiment pour Lionel et Franck qui eux aussi couvraient une sortie de l'église ce jour-là. "On ne pense pas à nos familles pendant l'action. On ne pense qu'à être professionnel. Effectivement, on a un retour un peu brutal à la réalité quand on rentre à la maison et qu'on doit l'expliquer à nos femmes et à nos enfants". Car pour beaucoup, il y a un avant et un après Saint-Étienne-du-Rouvray. "On a eu un suivi psychologique de professionnels de la police nationale, explique Franck, on le gère, on l'a géré."

Tous l'assurent, ils entendent continuer à assurer leur mission avec le même professionnalisme. Seulement avec cette conscience aiguë supplémentaire du risque terroriste.

