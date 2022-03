Pontoise (France) (AFP). Charlie: les obsèques de Charb au son de l'Internationale à Pontoise

Notes de l'Internationale et applaudissements nourris ont salué l'arrivée du cercueil de Charb vendredi à Pontoise (Val d'Oise), où des centaines de proches et d'anonymes se sont rassemblés pour un dernier hommage avant l'inhumation de l'ancien patron de Charlie Hebdo. Outre la famille de Stéphane Charbonnier, dit Charb, et les survivants de l'hebdomadaire, plusieurs ministres dont Christiane Taubira (Justice), Najat Vallaud-Belkacem (Education) et Fleur Pellerin (Culture) ou encore le dirigeant du Front de Gauche Jean-Luc Mélenchon, assistent à cette cérémonie. "Charlie vivra! () La troupe des têtes dures qui pleure aujourd'hui son héros a le coeur gonflé d'orgueil en pensant" à Charb, a déclaré M. Mélenchon lors de la cérémonie. "Ci-gît l'un des premiers dessinateurs de l'histoire mort pour ce qu'il représentait", a-t-il ajouté. Dehors, des centaines d'anonymes avaient fait le déplacement pour suivre la cérémonie sur écran géant. "Charb, je ne le connaissais pas, mais je suis un lecteur de Charlie Hebdo. Ce qui s'est passé me rend tout triste, ça fait une semaine que je pleure pour un oui ou un non", a déclaré ému, Patrice Néron, un homme de 68 ans aux longs cheveux blancs à la Cavanna. "Ca fait 40 ans que je me bats pour la liberté, contre les intégristes. Je suis inquiet, je ne sais pas où l'on va", ajoute-t-il. "C'était important d'être là, de l'accompagner", ajoute Harry Lunion, un voisin des parents de Charb à Pontoise. "Charb, je le connaissais un peu. C'était quelqu'un de joyeux, d'ouvert, plein de vie () C'est quelqu'un qui était libre, très libre, et qui l'a payé. J?espère que ça va créer un électrochoc". Charb doit être inhumé dans la stricte intimité, au cimetière de Pontoise, après la cérémonie. Le dessinateur dirigeait l'hebdomadaire satirique depuis 2009. Il a été tué le 7 janvier dans l'attentat mené par les frères Chérif et Saïd Kouachi contre Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts, dont cinq dessinateurs du journal. Âgé de 47 ans, Charb était un dessinateur corrosif et militant qui disait ne craindre personne. Son portrait figurait, avec huit autres, dans une liste de "Recherchés, morts ou vifs, pour crimes contre l'islam", publiée au printemps 2013 par la revue jihadiste en anglais Inspire.

