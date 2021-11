Paris (AFP). Attentats de Paris: deux proches de Coulibaly mis en examen

Deux proches d'Amédy Coulibaly, l'un des auteurs des attentats de Paris en janvier, ont été mis en examen vendredi pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes contre les personnes", a indiqué le parquet de Paris. Selon le parquet, l'un des deux hommes, Amar R. a été en contact à de très nombreuses reprises avec Amédy Coulibaly, échangeant avec lui près de 600 SMS sur quatre mois et le rencontrant à plus de dix reprises, "en particulier les 5 et 6 janvier", à la veille des attentats.

