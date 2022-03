La recette : mâche aux pommes et raisins caramélisés

Mâche aux pommes et raisins caramélisés, glace vanille

Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 5 minutes



Ingrédients

500 gr de mâche

4 pommes

120 gr de sucre semoule

50 gr de beurre

50 gr de raisins blonds secs

4 belles boules de glace vanille

1/2 verre de Muscadet



Faire macérer les raisins dans le Muscadet pendant une nuit puis les égoutter.

Laver la mâche et la sécher sur un torchon.

Éplucher les pommes et les couper en 4 pour retirer les pépins, puis les recouper en 2. Dans une poêle mettre le beurre, quand celui-ci est fondu faire cuire rapidement les pommes de chaque côté, sans trop colorer, ajouter le sucre, un petit peu de Muscadet (celui des raisins) et laisser caraméliser en retournant les pommes.

Dresser les pommes en éventail sur l’assiette légèrement beurrée. Garder au chaud.

Dans une poêle bien chaude, ajouter au caramel la mâche et mélanger rapidement sans cuire, juste fondue.

Disposer la mâche au milieu des pommes.

Mettre dans la poêle les raisins égouttés et les parsemer sur les pommes avec le reste de caramel.

Disposer une belle boule de glace vanille au milieu de la mâche.