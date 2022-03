Melbourne (AFP). Open d'Australie de tennis: parcours piègés pour les cadors

Le N.1 mondial Novak Djokovic, son dauphin Roger Federer ou encore Rafael Nadal devront débuter l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem, pied au plancher pour éviter l'un des pièges tendus vendredi par le tirage au sort. Invaincu à Melbourne entre 2011 et 2013, tombé en quart de finale l'an dernier, Djokovic débutera sa campagne australienne face à un joueur issu des qualifications. Federer, lui, a hérité d'un premier tour a priori clément face au Taïwanais Ku Yen-hsun, mais les choses devraient rapidement se compliquer pour l'un comme pour l'autre. "Djoko" croisera ensuite la route d'un Espagnol, Roberto Bautista Agut ou Fernando Verdasco, ou encore du redoutable serveur américain John Isner (21e mondial). C'est ensuite le prodige canadien Milos Raonic qui pourrait l'attendre en quart de finale, si celui-ci survit à une 3e tour qui pourrait lui offrir Juan Martin del Potro, de retour d'une année 2014 quasi blanche, l'inusable Lleyton Hewitt ou encore l'imprévisible Gaël Monfils. Federer, tout juste auréolé de sa 1000e victoire et de son 83e titre à Brisbane, ne pourra se permettre aucune flânerie dans une partie de tableau où rodent Ivo Karlovic, Tommy Robredo et surtout la sensation australienne Nick Kyrgios. Le Suisse qui attend depuis Wimbledon 2012 le 18e titre majeur de sa carrière devrait théoriquement retrouver son "meilleur ennemi", Rafael Nadal en demi-finale, comme en 2014, le dernier de leur 33 duels. Mais le Majorquin, en manque de repères après une fin de saison 2014 tronqués par une opération de l'appendicite, a un premier tour délicat à négocier face à Mikhail Youzhny avant d'éventuelles retrouvailles au 3e tour avec Lukas Rosol, qui l'avait éliminé à Wimbledon dès le 2e tour en 2012. Le tenant du titre, Stan Wawrinka, a été relativement ménagé par le sort: il pourrait retrouver en quart de finale Kei Nishikori, un autre joueur qui a bousculé le "Big Four" (Djokovic, Federer, Nadal, Murray) en atteignant la finale de l'US Open. Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Serena Williams, quintuple lauréate de l'épreuve, a rendez-vous en quart avec sa grande amie, Caroline Wozniacki (8e) qu'elle avait dominée en finale de l'US Open pour remporter son 18e titre majeur. La Danoise, ancienne N.1 mondiale toujours en quête de son premier succès dans un Grand Chelem, aborde le tournoi avec une confiance en berne, après son abandon à Sydney à cause d'un poignet douloureux. Elle pourrait de plus défier dès le 2e tour une ancienne lauréate du tournoi, Victoria Azarenka: la Bélarusse, sacrée à deux reprises à Melbourne, n'était pas tête de série (41e) et a hérité d'un 1er tour compliqué contre Sloane Stephens (34e). Revenue sur les talons de Williams au classement mondial mais incapable de la battre depuis 2004, Maria Sharapova devra avant de la retrouver se débarasser en quart de la valeur montante Eugénie Bouchard.

