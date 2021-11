Londres (AFP). Wimbledon: retour gagnant pour Djokovic après sa désillusion parisienne

Le tenant du titre Novak Djokovic a réussi son retour à Wimbledon en évitant le piège représenté par Philipp Kohlschreiber lundi à Londres où Serena Williams a bien entamé son entreprise de reconquête. Premier à fouler le prestigieux "Center court", baigné de soleil, Djokovic a disposé en trois sets (6-4, 6-4, 6-4) de Kolschreiber, 33e mondial, pour entamer de manière sérieuse sa quête d'un troisième titre à Wimbledon où il avait été sacré une autre fois il y a quatre ans. Pour le Serbe, qui conservera la première place mondiale quel que soit son parcours en Angleterre, il s'agira surtout de rebondir après son échec à Roland-Garros où il a été battu en finale - pour la troisième fois de sa carrière - par le Suisse Stan Wawrinka le 7 juin. Entre cette nouvelle désillusion à Paris, où il n'a toujours pas gagné, et Wimbledon, "Nole" n'a pas joué de tournoi préparatoire sur herbe, gardant les mêmes habitudes que depuis 2011. Le manque de compétition ne l'a pas empêché de livrer un match sérieux contre un Kohlschreiber accrocheur, qui a recollé par deux fois au score lorsque "Djoko" avait fait le break dans le premier (2-0) et le troisième set (3-1). Dans la première manche l'Allemand, ancien N.16 mondial (son meilleur classement en 2012), s'est même procuré trois balles de break (9 au total) pour mener 4-3 mais "Djoko" les a effacées. "C'est un adversaire coriace qui peut se révéler dangereux sur toutes les surfaces, en particulier le gazon", a souligné le N.1 mondial, opposé au prochain tour au Finlandais Jarkko Nieminen ou au vétéran australien Lleyton Hewitt (34 ans). - Serena bousculée - Serena Williams a dû aussi s'employer face à Margarita Gasparyan. La qualifiée russe l'a breakée d'entrée puis a mené 3-1 avant le réveil de la N.1 mondiale, qui vise un 21e trophée majeur pour se rapprocher un peu plus du record (22) établi dans l'ère moderne par l'Allemande Steffi Graf. Revenue à 3 partout, l'Américaine, auteure du doublé Melbourne-Roland-Garros, s'est ensuite libérée et a pu s'appuyer sur un service efficace (71% de points gagnés en premières balles) pour remporter la partie 6-4, 6-1 en 1h22. "Je savais que c'était une bonne joueuse, mais pas autant pour être honnête", a reconnu Williams, qui a dû sauver sept balles de break (sur huit) et affrontera au prochain tour la Hongroise Timea Babos. "Elle n'avait rien à perdre et en venant des qualifications elle était évidemment prête pour un match qui aurait pu durer trois sets. Elle a commencé fort et je me suis dit que si je ne réagissais pas, je pouvais perdre le premier set", a ajouté l'Américaine, lauréate de son cinquième titre à Wimbledon en 2012, mais battue avant les quarts lors des deux éditions suivantes. La Russe Maria Sharapova (N.4) n'a, quant à elle, pas eu à forcer son talent pour écarter (6-2, 6-2) la Britannique Johanna Konta, 126e mondiale, et rallier le deuxième tour. - Première pour Mladenovic - La Française Kristina Mladenovic, 38e mondiale, n'avait elle jamais atteint ce cap. C'est désormais chose faite après sa victoire contre la Roumaine Alexandra Dulgheru, 60e, en deux sets expéditifs (6-2, 6-1). En pleine confiance, la Nordiste de 22 ans reste sur une demi-finale au tournoi de Birmingham où elle avait notamment écarté (en quart) la Roumaine Simona Halep (N.3). Elle affrontera au prochain tour Jelena Ostapenko, 147e. La jeune Lettone, 18 ans, lauréate du tournoi chez les juniors l'an passé, a réalisé une performance face à l'Espagnole Carla Suarez-Navarro, tête de série N.9, écrasée en deux petits sets (6-2, 6-0) et 52 minutes. L'ex-N.1 mondiale Victoria Azarenka s'est montrée presque aussi expéditive contre l'Estonienne Anett Kontaveit (6-2, 6-1 en 57 minutes). La Serbe Ana Ivanovic, demi-finaliste à Roland-Garros, n'a perdu que deux jeux (6-1, 6-1) contre la Chinoise Yi-Fan Xu. Chez les messieurs, Marin Cilic, lauréat de l'US Open, a réussi ses débuts contre le Japonais Hiroki Moriya 6-3, 6-2, 7-6 (7/4), tout comme l'Australien Nick Kyrgios, quart-de-finaliste l'an passé à Londres, vainqueur de l'Argentin Diego Schwartzmann 6-0, 6-2, 7-6 (8/6).

