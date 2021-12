Londres (AFP). Wimbledon: 6e trophée pour Serena Williams

La N.1 mondiale Serena Williams a remporté samedi son sixième titre à Wimbledon, le 21e en Grand Chelem, en battant en finale l'Espagnole Garbine Muguruza, 20e, en deux sets (6-4, 6-4). L'Américaine n'est plus qu'à une marche du record de titres majeurs de l'Allemande Steffi Graf (22) dans l'ère moderne et peut réaliser le Grand Chelem sur une année calendaire si elle s'impose à l'US Open en septembre. A 33 ans, la cadette des soeurs Williams disputait sa 25e finale dans un grand tournoi. Elle a donc un taux de réussite hallucinant, 84%. Personne n'a fait mieux qu'elle parmi les joueuses les plus titrées dans cette catégorie. Graf en avait perdu 9 sur 31 disputées. Et l'Australienne Margaret Court, détentrice du record absolu de victoires en Grand Chelem (24), s'était inclinée 5 fois en finale. Depuis qu'elle a noué une collaboration fructueuse avec l'entraîneur français Patrick Mouratoglou, en 2012 à Wimbledon, Serena n'en a plus perdu aucune, pour s'imposer à huit reprises. Samedi, malgré une prestation en dents de scie et une grosse panne de service en fin de deuxième set (8 double fautes au total dans le match, 54% de premières balles), elle a fait une nouvelle fois la différence grâce à sa puissance et son mental hors normes. Bousculée en début de match, elle a retrouvé son jeu de jambes pour terminer en trombe. Menée 4-2, elle a alors passé son adversaire au rouleau-compresseur pour aligner cinq jeux d'affilée. L'Américaine, qui avait assommé sa rivale russe Maria Sharapova en demi-finale, a ensuite survolé le deuxième set avant de se faire une belle frayeur au moment de servir pour le match à 5-1. Après avoir effacé un premier break, la jeune Muguruza, qui disputait à 21 ans sa première finale majeure, a rassemblé tout son courage pour revenir à 5-3. Elle a fait renaître l'espoir dans son camp en débreakant une seconde fois au terme d'un jeu intense (5-4). Mais ses erreurs, ensuite, lui ont coûté le match, au grand soulagement de Serena. Muguruza ne deviendra donc pas la deuxième Espagnole à soulever le "Venus Rosewater Dish" après Conchita Martinez en 1994. Elle pourra se consoler en intégrant pour la première fois le Top 10 lundi (9e). N.1 mondiale sans interruption depuis février 2013, Serena Williams a décroché quant à elle le 68e titre de sa carrière.

