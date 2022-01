Quinzaine commerciale de Noël à CARENTAN

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30 La quinzaine commerciale vous permettra de remporter un voyage au soleil, en Tunisie et jusqu'au 31 décembre, des animations sont organisées à Carentan.

18 décembre: grande Batucada avec 30 percussionistes dans les rues .

Spectacles de rue les 22 et 23 décembre

Promenades en calèches tous les jours.

Le père Noël sera présente le 24 décembre.

Les majorettes seront en représentation vendredi 17 entre 19 et 20h, mercredi 22 entre 14 et 16h et jeudi 23 entre 17et 19h.

Corrida de Noël le dimanche 19 au matin. Cest une course de cinq kilomètre ouverte à tous (venez nombreux et costumés si vous le désirez).

