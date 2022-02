La cité de la mer à Cherbourg se met aux couleurs des vacances

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30

Pendant ces vacances, l'entrée à la cité de la mer est gratuite pour tous les enfants jusqu'à 12 ans. Et en plus des visites traditionnelles; vous pourrez profiter des différentes animations qui se déroulent l'après midi.

Confection de marionnettes, maquillage et jeu devant les caméras pour apparaitre sur la télévision, tous les jours de 14 à 17h.

Et du mardi 28 au jeudi 30, des scénettes seront proposées par une troupe de théâtre cherbourgeoise "N et I Ni et compagnie" composée de juenes de 9 à 18 ans. Tout au long du parcours, ils donneront leur propre vision de la cité de la mer.

Plus d'informations sur http://www.citedelamer.com/fr/decouvrez-la-cite-de-la-mer/actualites/default.asp#actualite_101