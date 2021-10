8000 plantes offertes aux Cherbourgois ce dimanche!

Ecoutez Yvan Dupont nous détailler le programme de cette journée à vivre en famille:

Ce dimanche, profitez du cadeau qui vous est offert par la ville de Cherbourg. Une plante est ditribuée à tout foyer qui vient la chercher, pour fleurir vos balcons ou votre jardin.Ajoutez de la couleur et faites venir le soleil avec ces belles plantes, spéciales balcons ou jardins selon votre habitation.Les vivaces sont à chercher gratuitement aux serres municipales, que vous pourrez visiter et où vous pourrez découvrir les techniques durables de jardinage et de compostage (avec le concours des ambassadeurs du tri de la CUC) ; au jardin Prévert ; et à la salle des fêtes. De nombreux conseils vous seront donnés, sur l'entretien, la composition de bouquets ou encore sur les techniques de compost.Cela se passe dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Retrouvez plus d'informations sur la site de la ville.