Venez rencontrer Luc Alphand et Marc Thiercelin à Cherbourg!

"Les filières du talent DCNS" ont 2 composantes: la formation de jeunes dans plusieurs métiers et une partie sportive avec cette année la formation d'un "jeune skipper": Luc Alphand!

Vous souhaitez en apprendre plus sur les filières du talent? Vous êtes intéressé pour vous ou l'un de vos proches? Trouvez toutes les informations sur ce programme en vous rendant à cette conférence mardi 22 février à 11h à la cité de la mer de Cherbourg. Luc Alphand et Marc Thiercelin vous parleront par exemple de leur expérience. Entrée libre et gratuite.

Plus d'informations à retrouver également sur http://www.lesfilieresdutalent.com/index.aspx?news=1161

Ecoutez Bertrand Lefevre nous présenter les filières du talent: