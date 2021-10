Qunizaine commerciale de Printemps à Saint Hilaire du Harcouet

Depuis le 20 avril, les commerçants de Saint Hilaire du Harcouet vous proposent leur quinzaine commerciale. De nombreux bons d'achats sont mis en jeu chaque jour. Plus vous cumulez d'achats, plus vous avez de chances de remporter le gros lot (un salon).



Sachez aussi qu'une vitrine composée de plus de 50 articles est en jeu. Il faut l'estimer et le plus proche la remportera. Tirage au sort samedi en direct sur le car-podium de Tendance Ouest aux alentours de 18h.



Ne manquez pas les animations gonflables pour les enfants qui seront dressées place de l'église.



Ecoutez Wanda Grivault nous détailler les derniers jours de cette quinzaine:





