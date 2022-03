Paris (AFP). Près d'un million d'euros de dons collectés au profit de Charlie Hebdo

Près d'un million d'euros avaient été recueillis mardi au profit de Charlie Hebdo via les dons de quelque 14.000 personnes, a annoncé l'association Presse et Pluralisme, qui centralise la collecte destinée au journal satirique. "C'est ainsi près d?un million d?euros qui ont été collectés au bénéfice de l?hebdomadaire au cours des 72 dernières heures", écrit Presse et Pluralisme, qui rappelle que ce chiffre ne prend en compte que les dons effectués par carte bancaire sur le site JaideCharlie.fr.

