Paris (AFP). La France compte 66,3 millions d'habitants

Un hiver clément a fait diminuer les décès, tandis que les naissances se stabilisaient après plusieurs années de légère baisse: la population de la France a progressé de 0,4% l'an dernier pour atteindre 66,3 millions d'habitants, selon les chiffres publiés mardi par l'Insee. Au 1er janvier 2015, 64,2 millions de personnes vivaient en France métropolitaine et 2,1 millions dans les cinq départements d'outre-mer (y compris Mayotte), a précisé l'Institut national de la statistique. Le total de 66,3 millions représente une hausse de près de 300.000 personnes sur un an. La France reste le deuxième pays le plus peuplé de l'UE, derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. Comme par le passé, la croissance de la population est principalement portée par le "solde naturel", c'est-à-dire l'excédent des naissances (820.000 bébés nés en France en 2014) sur les décès (au nombre de 556.000). En 2014, les décès ont été moins nombreux que l'année précédente, en raison d'un hiver doux et d'une épidémie de grippe saisonnière de faible intensité et de courte durée. Les naissances de leur côté se sont "stabilisées après une légère baisse entamée en 2010", a souligné lors d'une conférence de presse Marie Reynaud, cheffe de l'unité des études démographiques et sociales de l'Insee. La baisse du nombre de femmes en âge de procréer a été compensée par une hausse de la fécondité. Le "solde migratoire", soit l'excédent des entrées par rapport aux sorties du territoire, a contribué de façon beaucoup plus marginale à la croissance de la population. Au sein de l'Union européenne, l'Irlande et la France restent les pays les plus féconds avec deux enfants par femme. L'âge moyen des mères à leur accouchement (tous rangs de naissance confondus) continue d'augmenter (+0,1 an à 30,3 ans). - 17.500 mariages homosexuels - L'espérance de vie, qui avait marqué le pas, est repartie à la hausse (79,2 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes). En 20 ans, l'espérance de vie des femmes a progressé de 3,6 ans, celle des hommes de 5,6 ans, l'écart entre les deux sexes ne cessant de se réduire. Le vieillissement de la population s'est poursuivi, mais à un rythme moins marqué que dans d'autres pays d'Europe du fait de la plus grande fécondité de la France. Pour la deuxième année consécutive, l'Insee a publié une estimation du nombre de mariages homosexuels. Depuis la loi du 17 mai 2013 qui a ouvert le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, plus de 17.500 mariages homosexuels ont été célébrés en France: 7.500 en 2013 et 10.000 en 2014, soit 4% du total des mariages l'an dernier (241.000). C'est grâce aux mariages homosexuels que le nombre total d'unions a légèrement augmenté, le nombre de mariages de personnes de sexe différent ayant très légèrement diminué. Chez les mariés de même sexe, il y a eu davantage de mariages d'hommes que de femmes: 54% en 2014, après 59% en 2013. Les femmes se sont mariées en moyenne à 41 ans, les hommes à 46 ans. De mai 2013 à fin décembre 2014, plus de 6.000 communes ont célébré au moins un mariage homosexuel. L'Insee a également mis cette année un coup de projecteur sur les familles nombreuses (hébergeant trois enfants ou plus): elles sont 1,7 million en France, soit 21,5% de l'ensemble des familles, et sont plus nombreuses dans l'ouest et le nord de la France, que dans le sud. Les familles traditionnelles, c'est-à-dire composées de deux parents et de leurs enfants communs, représentent quatre familles nombreuses sur six, les familles recomposées une sur six, et les familles monoparentales une sur six également. Les immigrés vivent plus souvent avec trois enfants ou plus à la maison que les non-immigrés (36% contre 20%), mais cette tendance s'estompe dès la deuxième génération.

