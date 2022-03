Le recensement commence jeudi en Haute-Normandie

Damien Barthélémy, chef de la division du recensement et des populations, donne les chiffres de l'année 2015 : "Sur les 1 420 communes haut-normandes, 305 sont concernées par le recensement. 280 comptent moins de 10 000 habitants et sont recensées exhaustivement. 25 comptent plus de 10 000 habitants et ne sont recensées qu'en partie. Cettte campagne de recensement concerne 290 000 habitants et 137 000 logements."

Recensement en ligne

Un agent recenseur viendra donc à vous si vous êtes concernés. Il vous faudra remplir un questionnaire à rendre lors d'une seconde visite de l'agent recenseur. Nouveauté 2015 : le recensement en ligne, jusque-là expérimenté, est généralisé. "L'agent recenseur ne vient qu'une fois, vous donne des codes d'accès afin que vous puissiez remplir le questionnaire directement en ligne." Résultat : moins de paperasse, des économies de papier et de temps. La confidentialité est toujours assurée et le recenseur sait quand vous avez rempli le formulaire via un SMS qui lui est envoyé automatiquement.

Pour rappel, le recensement est obligatoire. Il permet à l'Etat de définir sa politique d'attribution de dotations aux communes. Il permet de décider de quels équipements collectifs a besoin une commune, si des constructions de logement doivent être entreprises ou encore de combien d'élus doit être composé le conseil municipal de telle ou telle commune.