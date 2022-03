Paris (AFP). Dieudonné sur Charlie Hebdo: enquête ouverte pour apologie du terrorisme

Une enquête a été ouverte lundi pour apologie du terrorisme à l'encontre du polémiste Dieudonné, qui a écrit dimanche sur sa page Facebook: "Je me sens Charlie Coulibaly", a annoncé à l'AFP le parquet de Paris. "Sachez que ce soir, en ce qui me concerne, je me sens Charlie Coulibaly", a écrit Dieudonné, détournant le slogan "Je suis Charlie" en l'associant au nom du jihadiste Amédy Coulibaly, auteur de la prise d'otages au cours de laquelle quatre Juifs ont été tués à Paris vendredi.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire