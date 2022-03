Madrid (AFP). Marseillaise, drapeaux français et Nous sommes Charlie en Europe et en Amérique

La Marseillaise chantée à Madrid, drapeau français et pancartes "Nous sommes Charlie" à Londres, marches silencieuses à Washington et New York, des manifestations commençaient ou étaient prévues dimanche dans de nombreuses capitales d'Europe et d'Amérique, en solidarité avec la France endeuillée. Madrid a donné le coup d'envoi, avec plusieurs centaines de personnes rassemblées dimanche matin dans le centre de Madrid, chantant l'hymne français et déployant un grand drapeau bleu-blanc-rouge et des pancartes "Je suis Charlie". La manifestation avait été convoquée samedi sur les réseaux sociaux. Les participants se sont donné rendez-vous Puerta del Sol, dans le centre historique de Madrid, et ont observé plusieurs minutes de silence, brandissant des pancartes et des stylos. "Nous sommes (aussi) là pour dire que nous n'avons pas peur", a déclaré à l'AFP le Français Louis Eimery de 21 ans, un des organisateurs de cette manifestation qui a démarré trois heures avant le départ d'un grand cortège à Paris en hommage aux 17 victimes des attentats jihadistes de cette semaine. "C'était un acte terriblement barbare, ils ont attaqué des valeurs universelles", renchérit Angel Freire, un enseignant espagnol retraité de 65 ans venu manifester. Les participants devaient ensuite rejoindre un autre rassemblement prévu devant la gare d'Atocha, théâtre des attentats islamistes les plus meurtriers commis en Europe, le 11 mars 2004, avec 191 victimes. Ce rassemblement se fera à l'appel de la Fondation pour la culture arabe en Espagne. Plus de 50 mosquées et associations musulmanes ont prévu d'y participer. A Barcelone, un rassemblement est également prévu, devant l'Institut français. En Grèce, 1.500 personnes ont défilé à Athènes et Thessalonique, avec des pancartes en grec et en français, "+Eimai+ Charlie", "Je suis Charlie". Dans la capitale, ils étaient environ 500, en majorité des ressortissants français qui habitent Athènes, à se rassembler en fin de matinée, après un appel via les réseaux sociaux, sur la place Syntagma, au pied du Parlement. "La tuerie à Paris était le 11 septembre de l'Europe, il s'agit d'une guerre des islamo-fascistes contre la démocratie", a déclaré à l'AFP l'architecte Melita Gourtzoyanni, estimant que "la clé pour résoudre ce problème c'est la position des musulmans modérés de l'Europe, qui doivent participer à cette lutte contre les jihadistes". A Thessalonique (nord), deuxième ville du pays, un millier de personnes se sont rassemblées devant la Tour blanche, monument-phare de la ville près du port, à l'appel du maire Yannis Boutaris. En Allemagne, un rassemblement était prévu dimanche à Berlin à partir de 14h00 (13h00 GMT) devant l'ambassade de France, porte de Brandebourg. Plus de 5.000 personnes ont indiqué qu'elles y participeraient, sur la page Facebook de l'événement. A Londres, un rassemblement baptisé "Nous sommes Charlie" se tiendra à Trafalgar Square, et le Tower Bridge affichera les couleurs du drapeau français entre 16H00 et 17H30 GMT. Une "marche contre la haine et pour la liberté d'expression" sera organisée à Bruxelles, et d'autres sont prévues à Vienne, Lisbonne, Lausanne, Stockholm. Hors Europe, l'ambassade de France aux Etats-Unis prévoit une marche silencieuse à Washington dimanche à 14H00 (19H00 GMT), et un rassemblement similaire est attendu à New York, à Washington Square. A Québec, Montréal, Ottawa ou Vancouver au Canada, pays lui-même touché en octobre par deux attaques menées par des jeunes radicalisés aux idées islamistes, des marches silencieuses seront organisées à l'initiative de groupes citoyens.

