Washington (AFP). We are Charlie: des milliers de manifestants à travers le monde

Marseillaise à Madrid, drapeau français à Londres, "ensemble contre la haine" à Bruxelles et des pancartes "We are Charlie" à Washington: des dizaines de milliers de personnes dans le monde ont exprimé dimanche leur solidarité avec la France, meurtrie par des attentats. A Montréal, 25.000 personnes ont marché derrière le maire de la ville Denis Coderre et le consul général de France Bruno Clerc, bravant le froid. Dans la foule des drapeaux canadiens, français et québecois et des affichettes "JeSuisCharlie". Près de 2.000 personnes ont manifesté à Quebec où une affiche géante marqué du slogan planétaire "Je suis Charlie" avait été accrochée sur le bâtiment historique du Parlement quebecois. Le Canada a lui-même été touché en octobre par deux attaques menées par des jeunes radicalisés aux idées islamistes. A Bruxelles, quelque 20.000 personnes ont marché, sous le slogan "Ensemble contre la haine". "Nous disons notre attachement à la liberté de pensée et d'expression, dans le respect des autres, c'est très important", a commenté le dessinateur belge vedette Philippe Geluck, dans le cortège. Même mot d'ordre à Vienne ("Ensemble contre le terrorisme"), où 12.000 personnes ont défilé à l'appel du gouvernement autrichien et des communautés religieuses. A Berlin, 18.000 personnes avaient fait le déplacement devant l'ambassade de France. Beaucoup étaient venus en famille et arboraient des pancartes "Berlin ist Charlie" (Berlin est Charlie"), ou encore "Surmonter la terreur", et même une caricature de Mahomet. - Parapluies noirs à Los Angeles - "We are Charlie" pouvait-on lire en anglais à Washington sur la pancarte tenue par l'ambassadeur de France Gérard Araud, qui a conduit un cortège de plusieurs milliers de personnes entre le musée de la presse et un mémorial aux forces de l'ordre. La directrice du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde avait fait le déplacement, ainsi que plusieurs ambassadeurs. Les Etats-Unis étaient représentés par la secrétaire d'Etat adjointe chargée des Affaires européennes, Victoria Nuland. Cinq à six cents personnes se sont rassemblées à Los Angeles où des parapluies noirs portaient le slogan "Je suis Charlie". Dans la soirée, la cérémonie des Goldens Globes organisée dans la capitale du cinéma a été marquée par de vibrants hommages aux victimes des attentats de Paris. "Nous ne marcherons pas dans la peur. Nous ne le ferons pas Alors, 'je suis Charlie'", a dit en français la star hollywoodienne George Clooney en recevant le prix Cecil DeMille, honorant sa carrière et son engagement humanitaire. Dans un communiqué appelant à intensifier les efforts pour promouvoir la tolérance et la compréhension, le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a lui tout particulièrement mis en garde contre des représailles visant les musulmans, à la suite des attentats de Paris. Dans la matinée, Madrid avait donné le coup d'envoi, avec plusieurs centaines de personnes rassemblées Puerta del Sol pour observer plusieurs minutes de silence, avant d'entonner l'hymne français et déployer un drapeau bleu-blanc-rouge. "C'était un acte terriblement barbare, ils ont attaqué des valeurs universelles", déclarait Angel Freire, un enseignant espagnol retraité de 65 ans. Les participants ont ensuite rejoints un rassemblement prévu devant la gare d'Atocha, théâtre des attentats islamistes les plus meurtriers commis en Europe, le 11 mars 2004, avec 191 morts. A Stockholm, 3.000 personnes ont bravé la neige et des températures en-dessous de zéro - et quelques centaines à Oslo - pour brandir des stylos. "Il est important de soutenir la démocratie et la liberté d'expression", selon Goeran Andersson, 72 ans. A Londres, environ deux mille personnes se sont réunies sur Trafalgar Square, brandissant des crayons et portant des pancartes "Je suis Charlie". Le maire de Londres Boris Johnson a expliqué qu'"aujourd'hui Londres et Paris sont unis dans le deuil, dans l'indignation mais aussi dans la détermination pour se battre pour la liberté".

