Paris (AFP). Un homme ressemblant à Coulibaly revendique l'attaque de Montrouge

Un homme ressemblant à Amedy Coulibaly a revendiqué l'attaque d'une policière jeudi à Montrouge au nom du groupe Etat islamique, et affirme avoir "synchronisé" ses actions avec celle menée par les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo, dans une vidéo postée dimanche sur internet. Cette vidéo de 7 minutes et 17 secondes, qui a très rapidement été retirée du site Dailymotion, n'a pas été authentifiée dans l'immédiat. Elle se présente comme la revendication posthume de certaines des attaques commises en France en fin de semaine, dans un montage soigné. "Je m'adresse tout d'abord au calife des musulmans Abou Bakr al-Baghdadi, calife Ibrahim", indique face caméra l'homme ressemblant à Coulibaly, qui est vêtu d'une robe musulmane, d'un keffieh, et qui se tient devant un grand drap blanc sur lequel est accrochée une bannière noire. "J'ai fait allégeance au calife dès la déclaration du califat", ajoute-t-il. Un texte incrusté dans ce montage présente l'orateur comme Coulibaly, "auteur des attaques bénies de Montrouge où il a exécuté une policière le 8 janvier". "Le lendemain il mène une attaque porte de Vincennes" où il prend en otage une quinzaine de personnes et exécute quatre Juifs, indique le texte. "Les frères de notre équipe, ils ont fait Charlie Hebdo", indique l'homme sur la vidéo, dans une référence à l'attaque de l'hebdomadaire satirique mercredi par les frères Saïd et Chérif Kouachi, qui ont péri vendredi. "Je suis sorti aussi un peu contre la police", poursuit-il, "pour que cela ait plus d'impact", ajoute-t-il. "On arrive à se synchroniser pour sortir en même temps", continue l'homme présenté comme Coulibaly. "Ce qu'on fait est tout à fait légitime vu ce qu'ils font", continue-t-il. "C'est amplement mérité depuis le temps". "Vous attaquez le califat, on vous attaque", indique-t-il. Cette vidéo présente également des images de cet homme en tenue de sport faisant des pompes en extérieur, avec en fond sonore des chants musulmans. Il apparaît par ailleurs face caméra vêtu de ce qui ressemble à un gilet pare-balles. Amedy Coulibaly a été tué vendredi par les policiers à l'issue de la prise d'otage sanglante de la supérette casher de la Porte de Vincennes.

