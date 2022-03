Paris (AFP). Valls indique que Coulibaly avait sans doute un complice

Manuel Valls a indiqué lundi qu'un hommage serait rendu cette semaine aux Invalides aux victimes des attentats, précisant par ailleurs que "la traque" se poursuivait et que l'un des auteurs des attentats, Amedy Coulibaly, avait "sans doute un complice". "Je ne veux pas en dire plus mais sur ces attaques, ces actes terroristes, barbares, le travail de la justice et des enquêteurs se poursuit. Nous considérons qu'il y a effectivement probablement d'éventuels complices", a déclaré le Premier ministre sur RMC et BFMTV. Il a confirmé qu'Hayat Boumeddiene, la compagne d'Amedy Coulibaly un des trois jihadistes tués vendredi, était probablement "en Turquie ou en Syrie". Il a annoncé qu'un "hommage" serait "rendu cette semaine aux Invalides aux victimes des attentats". "Cette semaine sera une semaine de deuil, avec les obsèques dans l'intimité familiale, l'hommage qui sera rendu demain (mardi) aux policiers tombés, dans la cour de préfecture de police de Paris, et l'hommage aux Invalides à toutes les victimes autour du président de la République, qui a symbolisé ce rassemblement de tous les Français", a-t-il précisé. Sur le plan des mesures à prendre, le chef du gouvernement a annoncé vouloir "généraliser l'isolement en prison des détenus islamistes radicaux", et aussi "améliorer" le système d'écoutes administratives et judiciaires qui doit être "plus performant". "Il faudra donner le plus vite possible encore davantage de moyens (aux) services. Il y a sans doute des problèmes juridiques pour effectivement améliorer encore la possibilité des systèmes d'interception, parce qu'entre les écoutes administratives et judiciaires, on peut encore être plus performant", a-t-il dit. Sur le plan politique, le Premier ministre pense que "le Parlement souhaitera une commission d'enquête" sur les attentats. "Il faut une réponse exceptionnelle, qui doit reposer sur le débat, la concorde nationale, dans le cadre du Parlement et nous en reparlerons avec Claude Bartolone et Gérard Larcher, les présidents de l'Assemblée et du Sénat". "C'est dans le cadre parlementaire et bipartisan, en associant pleinement l'opposition, qu'il faut travailler", a-t-il ajouté. Le Premier ministre a annoncé que le plan Vigipirate était "maintenu à son plus haut niveau". En outre "nous déployons à un niveau jamais atteint le nombre de militaires puisque 8.470 militaires vont être déployés; il y avait à peu près un millier de soldats dans le cadre du plan Vigipirate, nous en avons déployé 2.000 supplémentaires, et dans les jours qui viennent nous allons en déployer 6.000 en plus de l'engagement des forces de l'ordre policiers et gendarmes". Le plan Vigipirate, a-t-il rappelé, protège les "journaux, les rédactions, toutes le institutions qui peuvent faire l'objet d'une attaque, plus particulièrement les synagogues, les écoles confessionnelles juives, mais aussi les mosquées", a-t-il dit. "Ces derniers jours, il y a eu un certain nombres d'attaques sur des mosquées", a-t-il rappelé. Interrogé à propos des manifestations en hommage aux victimes des attentats qui ont rassemblé dimanche au moins 3,7 millions de personnes en France, M. Valls a déclaré: "Je me suis dit, tout au long de la manifestation, quelle fierté d'être Français!". "Ne laissons pas tomber cet esprit du 11 janvier", a-t-il lancé. Manuel Valls a appelé "chacun" à "prendre ses responsabilités" et à ne pas "laisser retomber l'esprit du 11 janvier", notamment à l'école, en réponse à une question sur les cas de minutes de silence perturbées jeudi après l'attentat contre Charlie Hebdo. "Chacun doit prendre ses responsabilités", a déclaré le Premier ministre sur RMC et BFMTV, appelant à une "réponse de toute la société et au premier rang de laquelle l'école, l'école laïque". "Les phénomènes que vous décrivez (minutes de silence chahutées dans quelques établissements), je les ai vécus dans ma ville - très minoritaires, il faut le rappeler - où des jeunes faisaient le V de la victoire au moment de la minute de silence, le 14 septembre 2001", a rappelé le Premier ministre. "Dans mon pays, je ne veux pas que l'on puisse dire que l'ennemi, quand un élève répond à une question d'un enseignant, c'est le Juif. Je ne veux pas qu'il y ait des jeunes qui fassent le V de la victoire après ce qui s'est passé. Je ne veux pas qu'il y ait des jeunes qui se reconnaissent dans ces terroristes barbares qui ont assassiné des journalistes, des policiers, des Juifs français parce qu'ils étaient juifs", a insisté Manuel Valls. "Je ne veux plus que, sur internet, on puisse avoir ces mots effrayants de haine. Je n'ai pas été très soutenu, sinon par le président de la République et le Premier ministre (Jean-Marc Ayrault, NDLR) quand j'ai combattu ce soi-disant humoriste", a développé le chef du gouvernement, en référence à Dieudonné M'Bala M'Bala. "Ce n'est plus possible, donc, peut-être, faudra-t-il aller plus loin pour lutter contre l'antisémitisme, le racisme, l'apologie de l'extermination des Juifs () A l'Assemblée, j'avais ressenti que la société ne s'était pas mobilisée après le drame de Créteil, cette famille violentée parce que juive (en décembre, NDLR). La réponse, enfin, c'est celle du peuple français hier. Ne laissons pas retomber cet esprit du 11 janvier", a dit M. Valls. "Demain, avec la ministre de l'Education nationale", Najat Vallaud-Belkacem, "j'irai devant les recteurs. Là, il y un combat majeur", a indiqué le Premier ministre qui a rappelé que "la priorité du quinquennat, c'est la jeunesse".

