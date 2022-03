Paris (AFP). La presse lance un appel unanime pour la défense des libertés

Les journaux français lancent dimanche un appel unanime pour la défense des libertés et à la "résistance", quelques heures avant une marche républicaine à Paris pour l'unité de la nation face au terrorisme à laquelle doivent participer François Hollande et une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernements. Ainsi, Le Monde appelle à "marcher contre la terreur". Pour le quotidien du soir, "ce sont des citoyens - de toutes conditions, de toutes origines, de toutes religions, de toutes affinités politiques - qui doivent se mobiliser pour défendre la République, la liberté qui la fonde et la laïcité qui la grandit". "La nation doit cette réponse à ceux qui veulent l'intimider, la diviser et la bâillonner", insiste Le Monde. "Le monde se lève", affirme Le Journal du Dimanche, qui montre une photo de Marseille où environ 45.000 personnes ont pris part à la marche républicaine. Par ailleurs, le JDD publie en dernière page un hommage à Charlie Hebdo représentant, sur fond noir, un journaliste/dessinateur qui pleure sur sa feuille de croquis avec cette légende : CHARLIE, LE JOUN du DMAN ! "Je suis Charlie", clame Libération qui sort une édition dominicale spéciale, dans laquelle Laurent Joffrin lance : "Tous à République pour la République". "Nous n?avons qu?une seule religion, celle des droits humains et des libertés publiques. () En mémoire des morts de ces derniers jours, nous irons tous à République. Pour la République", ajoute-t-il. "Ensemble", titre Aujourd'hui en France/Le Parisien où Thierry Borsa parle d'un "déclic". "Il y a comme un déclic, une prise de conscience du prix de notre démocratie, de nos libertés, des valeurs que nous, pays des Lumières, devons continuer de porter devant le monde entier", commente l'éditorialiste du tabloïd. "Contre la haine, LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE" titre L'Humanité, qui fait paraître une édition spéciale vendue au profit de "Charlie Hebdo". Dans son éditorial, Patrick Le Hyaric affirme sans détour que "l'adversaire, c?est le terrorisme et pas l?islam". - "RESISTANCE" - Le quotidien sportif L'Equipe s'intéresse lui aussi à la marche républicaine de cet après-midi et titre "HISTORIQUE !" "Avec CHARLIE, plus que jamais", écrit La Dépêche du Midi à Toulouse, où une manifestation monstre avec comme slogan : "Liberté, je crie ton nom !", a rassemblé samedi au moins 120.000 personnes. "La France a rendez-vous" estime Sud-Ouest, alors que Le Télégramme et Nice-Matin appellent conjointement à la "Résistance". "Bien que fragile, le front républicain qui se dresse face à cette infamie est rassurant", estime Marcel Clairet, dans La Presse de la Manche, qui propose dans son titre de une de marcher "pour la liberté". Selon lui, "il va devoir se fortifier rapidement et s?inscrire dans la durée pour relever l?immense défi imposé, dès lors, par des individus sans limites et déterminés à passer à l?acte". Didier Rose dans les Dernières Nouvelles d'Alsace souhaite que "cette soudaine et bienvenue communion nationale ne soit pas juste une façon de se donner bonne conscience", voire "un pansement éphémère sur une blessure douloureuse, retardant le diagnostic d?un malaise plus profond". Dans sa chronique, Jean-Michel Bretonnier de La Voix du Nord, pose déjà la question du "jour d'après le consensus". "Les fractures de la société française n?auront pas miraculeusement disparu. Il faudra, après ces fraternisations, continuer de répondre à la question de savoir si notre vieux pays est aussi décati et les terroristes aussi forts que certains aiment à le dire", écrit-il. Les dirigeants d'une cinquantaine de pays, de l'Allemande Angela Merkel au Britannique David Cameron en passant par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président palestinien Mahmoud Abbas ou le roi de Jordanie, participeront à cette marche qui réunira également la quasi-totalité des responsables politiques français.

