Paris (AFP). Amédy Coulibaly: les Américains sollicités pour identifier un possible commanditaire

Les juges français ont sollicité les autorités judiciaires américaines pour identifier la personne qui semblait donner par mail des instructions à Amédy Coulibaly au moment des attentats de Paris, a appris mardi l'AFP de source proche du dossier. "Si possible trouver et travailler avec zigotos biens", recommande le mystérieux interlocuteur d'Amédy Coulibaly, selon le contenu d'un de ses mails du 8 janvier, détaillé mardi par BFMTV et dont l'AFP a eu connaissance. La teneur de ces échanges, partiellement révélée au début des investigations, est connue des enquêteurs depuis janvier et a permis d'écarter rapidement la thèse du "loup solitaire" au profit de celle de possibles commanditaires à l'étranger. "Selon toutes hypothèses en cours de vérifications, Amédy Coulibaly a lui aussi reçu des instructions à l'étranger", avait déclaré en mai, au Figaro, le procureur de Paris François Molins. Les échanges avaient été repérés dans l'ordinateur retrouvé le 9 janvier à l'Hyper Cacher, où Amédy Coulibaly avait assassiné quatre juifs avant d'être tué dans l'assaut des forces de l'ordre. Le tueur et son interlocuteur échangeaient via le service de messagerie "netcourrier", créant quatre adresses le 1er janvier, a précisé la source proche du dossier. Chacun disposant des codes, les messages n'étaient pas envoyés, chacun consultant les brouillons avant de les écraser, selon le système de la "boîte morte". Le 8 janvier à 17H21, soit au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo commise par les frères Kouachi et quelques heures après qu'une policière municipale avait été tuée par Amédy Coulibaly à Montrouge, un message est rédigé. Il sera mis à la poubelle deux heures plus tard par Coulibaly, détaille à l'AFP la source proche du dossier qui évoque un "message très opérationnel". - 'Aller au plus facile' - "Pas possible amis, travailler tout seul, préférence au premier truc prévu", écrit l'interlocuteur. "Aller au plus facile et plus sûr et plus nombre pour recommencer plusieurs fois", poursuit-il, ajoutant la possibilité d'agir en "grande ceinture si problème au centre". Il recommande d'"expliquer dans vidéo que toi donner à zigoto les outils". Dans une vidéo de revendication mise en ligne le 11 janvier, Amédy Coulibaly expliquera avoir fourni des armes aux deux frères. L'auteur du message semble être à l'étranger, puisqu'il lui demande "si possible" de "parler de ce qui se passe ici en particulier". Coulibaly a évoqué dans sa vidéo la situation en Syrie. Un porte-parole d'Al Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) avait revendiqué le 9 janvier la tuerie de Charlie Hebdo. L'interlocuteur de Coulibaly donne enfin la marche à suivre pour utiliser une nouvelle adresse mail. Elle a été créée quelques heures plus tôt ce 8 janvier à 12H25. Cette nouvelle adresse est celle d'une messagerie éditée par une société située en Pennsylvanie, dans l'est des Etats-Unis, précise la source proche du dossier. C'est pour cette nouvelle adresse que les enquêteurs français ont demandé dès le 29 janvier l'aide des Américains, selon cette source. Ils leur ont demandé le 25 juin de leur transmettre "l'ensemble des informations utiles" sur ce compte, ouvertures de session, carnet d'adresses, contenu des boîtes Une requête dont ils ont souligné "l'urgence", selon la source qui précise que l'interlocuteur de Coulibaly n'a pour l'heure pas été identifié.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire