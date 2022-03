Paris (AFP). Plan Vigipirate maintenu à son niveau actuel, dispositions prises pour la manifestation

Le plan Vigipirate est maintenu à son niveau actuel et sera "conforté au cours des prochaines semaines", et "toutes les dispositions" seront prises pour "assurer la sécurité" de la manifestation de dimanche, a déclaré samedi le ministre de l'Intérieur, au lendemain de la mort de trois jihadistes tués par la police. "Nous sommes, compte-tenu du contexte, exposés à des risques, il est donc important que le plan Vigipirate, qui a été rehaussé dans la région Ile-de-France et qui fait l'objet de mesures particulières sur le reste du pays, soit conforté au cours des prochaines semaines", a expliqué Bernard Cazeneuve, alors que le plan Vigipirate est actuellement à son niveau le plus élevé en Ile-de-France. Le ministre s'est exprimé à l'issue d'une réunion de crise à l'Elysée qui a duré plus de deux heures. Elle a réuni autour du président de la République, les ministres de l'Intérieur et de la Défense, ainsi que la garde des sceaux. "Nous maintenons la mobilisation des dispositifs décidés par le Premier ministre au cours des derniers jours et nous les renforçons pour assurer davantage encore la protection d'un certain nombre d'institutions et de lieux de culte", a poursuivi le ministre de l'Intérieur. "Une première allocation de moyens supplémentaires de 320 militaires a déjà été décidée par le Premier ministre et le président de la République, et nous allons bien entendu dans les heures qui viennent continuer à affiner les analyses de manière à adapter en permanence le dispositif", a-t-il dit. "Il faut que les Français sachent que toutes les mesures sont prises pour que cette manifestation puisse se dérouler dans le recueillement, le respect et la sécurité. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de ce rassemblement", a également indiqué Bernard Cazeneuve. Dimanche, une manifestation partira à 15H de République pour rallier Nation, en présence du président Hollande et de dirigeants étrangers, en premier lieu européens (Merkel, Cameron, Renzi, Rajoy, Tusk), afin de faire entendre la détermination de tout un pays à défendre ses valeurs en rendant hommage aux victimes. "Des moyens supplémentaires du ministère de la Défense seront dans les heures qui viennent mobilisés sur la base des demandes exprimées par les préfets des zones de défense et au terme d'une analyse extrêmement fine de la situation permettant de mobiliser un dispositif adapté", a précisé Bernard Cazeneuve.

