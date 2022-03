WASHINGTON (AFP). SpaceX lance sa capsule Dragon VERS l'ISS et tente une première

La société américaine SpaceX a lancé tôt samedi sa capsule Dragon vers la Station spatiale internationale pour une mission d'approvisionnement et tenter de récupérer le 1er étage du lanceur sur une barge dans l'Atlantique, ce qui serait une première en cas de succès. La fusée Falcon 9 s'est arrachée de son pas de tir de la base aérienne de Cap Canaveral (Floride) comme prévu à 4h47 locales (09h47 GMT) en pleine nuit. Le premier étage du lanceur se séparera du second étage auquel est attaché Dragon quelque trois minutes après le décollage. Ses moteurs doivent se rallumer en rétropropulsion à trois reprises en redescendant dans l'atmosphère pour freiner sa descente d'une centaine de kilomètres guidée par les ailerons de la fusée. Si tout va bien, il devrait revenir se poser avec une précision de dix mètres sur une plateforme de 91 m de long sur 170 m de large, flottant dans l'Atlantique à 322 km au nord-est de Cap Canaveral en Floride, explique SpaceX sur son site internet. Son fondateur et PDG, le milliardaire Ellon Musk a souligné lundi la grande difficulté de cette manoeuvre sans pouvoir dire qu'elles sont chances de succès. Une réussite ouvrirait la voie à un bouleversement du secteur du lancement en permettant en récupérant le premier étage du lanceur pour l'utiliser plusieurs fois, de fortement réduire les coûts de lancement, selon la firme de Californie qui est en concurrence notamment avec Arianespace. Dragon se séparera du deuxième étage un peu plus de neuf minutes après le décollage pour se placer en orbite avant de déployer ses antennes solaires et d'entamer sa course poursuite de l'ISS que la capsule doit rejoindre lundi vers 11h00 GMT pour s'y amarrer et y livrer 2,2 tonnes de fret.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire