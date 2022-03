Washington (AFP). SpaceX lance sa capsule Dragon et tente une première

La société américaine SpaceX va de nouveau essayer samedi de lancer sa capsule Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS) pour une mission de fret, et tentera de récupérer pour la première fois le premier étage du lanceur en le faisant atterrir sur une barge dans l'Atlantique. Le décollage de la fusée Falcon 9 avait été reporté à la dernière minute mardi à cause d'une anomalie technique dans le second étage. Le lancement est prévu à 04H47 locales (09H47 GMT) en pleine nuit depuis la base aérienne de Cap Canaveral en Floride (sud-est), avec 80% de probabilités de conditions météorologiques favorables, a indiqué vendredi l'agence spatiale américaine (Nasa) sur son site internet. Dragon devrait ainsi rejoindre l'avant-poste orbital lundi vers 11H00 GMT. Si un lancement ne pouvait se faire samedi, une prochaine tentative serait possible mardi prochain à 03H36 (08H36 GMT). Après la séparation du deuxième étage auquel est attaché Dragon, le premier étage rallumera ses moteurs en rétropropulsion à trois reprises pour revenir dans l'atmosphère et freiner sa descente d'une centaine de kilomètres, guidée par les ailerons de la fusée. Si tout va bien, il devrait revenir se poser avec une précision de dix mètres sur une plateforme de 91 m de long sur 170 m de large, qui flotte dans l'Atlantique à 322 km au nord-est de Cap Canaveral, explique SpaceX sur son site internet. SpaceX était parvenue à deux reprises l'an dernier à faire redescendre le premier étage pour un amerrissage en douceur dans l'Atlantique, avec cette fois une précision de dix kilomètres, mais sans le récupérer. Effectuer un atterrissage précis sur une plateforme flottante dans l'océan est toutefois très difficile, expliquait récemment Elon Musk, le fondateur et patron de SpaceX, disant lundi n'avoir "aucune idée" des chances de succès. SpaceX travaille depuis deux ans au développement de technologies permettant de récupérer le premier étage de son lanceur afin de fortement réduire les coûts de lancement, ce qui en cas de succès bouleverserait le secteur du lancement dans lequel SpaceX est en concurrence notamment avec l'Européen Arianespace. - Réduire le coût des lancements - Cet essai sera le premier d'une série visant à mettre au point un premier étage de Falcon 9 entièrement réutilisable. L'idée est de pouvoir un jour le faire revenir se poser à proximité du site de lancement, précise encore la société. "Contrôler le premier étage de Falcon qui mesure l'équivalent d'un immeuble de 14 étages avançant à 2.092 km par seconde revient à essayer de maîtriser un manche à balai posé sur la paume de la main en pleine tempête", soulignait le mois dernier SpaceX. "Notre objectif est d'effectuer le plus de lancements possibles tout en réduisant les coûts, ce qui aurait un impact énorme sur le secteur du lancement", a expliqué lundi Hans Koenigsmann, le directeur de la mission à SpaceX. Dragon doit livrer 2,2 tonnes de fret à l'ISS, dont des provisions pour les six membres d'équipage, des matériels et des équipements d'expériences scientifiques, une caméra IMAX ainsi que des pièces de rechange. Il s'agira de la cinquième mission de ravitaillement de la Station effectuée par SpaceX pour le compte de la Nasa, sur les douze prévues dans le cadre d'un contrat de 1,6 milliard de dollars. Parmi les expériences scientifiques acheminées par Dragon figure notamment un instrument pour mesurer la distribution des nuages dans l'atmosphère. Ce lancement de SpaceX fait aussi l'objet d'une attention toute particulière après l'explosion en octobre, peu après son lancement, de la fusée Antares de la firme Orbital Sciences pour une mission de fret vers l'ISS.

