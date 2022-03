Dammartin-en-Goële (France) (AFP). Charlie Hebdo: la traque des frères Kouachi dégénère, deux morts et double prise d'otages

La traque des auteurs présumés de l'attentat sanglant contre Charlie Hebdo a pris un tour dramatique vendredi, avec deux morts dans une fusillade avec un suspect lié aux frères Kouachi et une double prise d'otages. Au moins deux personnes ont été tuées dans une fusillade qui a éclaté à la mi-journée dans une épicerie juive cours de Vincennes dans l'est de Paris, où au moins cinq personnes ont été prises en otage. L'auteur de l'attaque serait également celui d'une autre fusillade mortelle la veille, dans laquelle une jeune policière municipale a été tuée et un employé blessé. Il a été identifié comme étant Amédy Coulibaly, un délinquant multirécidiviste de 32 ans né à Juvisy-sur-Orge, qui avait rencontré Chérif Kouachi en détention. Les deux hommes avaient été impliqués en 2010 dans l'enquête sur une tentative d'évasion de Smaïn Aït Ali Belkacem, ancien du Groupe islamique armé algérien (GIA), condamné pour l'attentat à la station RER Musée d'Orsay en octobre 1995 à Paris. Kouachi avait bénéficié d'un non-lieu. Coulibaly avait été condamné à cinq ans de prison en décembre 2013. Un avis de recherche a également été lancé pour la compagne de Coulibaly, Hayat Boumeddiene, 26 ans. Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans, étaient de leur coté retranchés avec un otage dans les locaux d'une petite imprimerie de la zone industrielle de Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne. La petite ville est en état de siège, totalement bouclée par les forces de l'ordre. Des négociateurs ont "tenté d'établir un contact", selon le ministère de l'Intérieur. - 'Snipers sur le toit' - Des écoles ont été évacuées, les commerces sont fermés et les habitants barricadés chez eux. Des hélicoptères survolent le site, encerclé par les hommes du GIGN, qui mènent l'opération appuyés par des équipes du Raid. "Nous avons des snipers sur le toit du dépôt", a expliqué Marcel Bayeul, responsable CGT d'une entreprise toute proche. Le président François Hollande s'est rendu au ministère de l'Intérieur pour superviser les opérations contre les frères Kouachi. Il a appelé "tous les citoyens" à manifester dimanche, lors des marches prévues pour dénoncer l'attentat contre Charlie Hebdo, et à refuser toute "surenchère" ou "stigmatisation", alors que des lieux de culte musulmans ont été l'objet d'actes de malveillance depuis l'attentat. Plus tôt dans la matinée, un échange nourri de coups de feu a opposé les fugitifs à des policiers qui avaient repéré, à un barrage, une Peugeot 206 volée, à quelques kilomètres de distance, à une automobiliste qui a reconnu les frères Kouachi, lourdement armés, selon des sources policières. Dammartin-en-Goële se situe à environ une demi-heure de route du périmètre où se concentraient, depuis jeudi, des recherches aux confins de la Picardie à quelque 80 km au nord-est de Paris. C'est dans cette zone que les fugitifs avaient été reconnus par le gérant d'une station-essence qu'ils avaient agressé. Visages découverts, ils étaient armés de kalachnikov et avaient un lance-roquette dans leur voiture, selon la vidéosurveillance. Les frères Kouachi, Français nés à Paris de parents algériens, sont des jihadistes dont le nom est inscrit "depuis des années" sur la liste noire américaine du terrorisme, selon une source américaine. Chérif est bien connu des services français: surnommé Abou Issen, il a fait partie de la "filière des Buttes-Chaumont" pour envoyer des jihadistes en Irak, où lui-même entendait se rendre en 2005 avant d'être interpellé. Il a été condamné pour ces faits en 2008 à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Son aîné, Saïd, semblait plus discret. Mais selon un responsable américain et une source française proche du dossier, il s'est rendu au Yémen en 2011 pour s'entraîner avec Al-Qaïda au maniement des armes. Au total, neuf personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat contre l'hebdomadaire satirique, le plus meurtrier en France depuis un demi-siècle avec 12 morts.

