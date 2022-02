Paris (AFP). De nouvelles coupes d'effectifs annoncées à la SNCF pour 2015

Plus d'un millier de suppressions de postes en 2015 à la SNCF ont été annoncées mercredi au comité central d'entreprise, qui a voté contre ce budget "d'austérité", contradictoire pour les syndicats avec l'ambition d'améliorer le service aux usagers. Selon l'Unsa et la CFDT, les membres du CCE ont "voté unanimement contre" le projet de budget qui doit maintenant être soumis jeudi au conseil d'administration. Il s'agit du premier budget de la SNCF post-réforme ferroviaire, réunie depuis le 1er janvier avec Réseau Ferré de France, le gestionnaire du réseau dont elle était séparée depuis 1997. Dans la nouvelle organisation, SNCF Mobilités, l'opérateur ferroviaire, et l'établissement de tête perdront en 2015 par le biais des départs à la retraite non remplacés environ 1.600 postes et SNCF Réseau, en charge de l'infrastructure, en gagnera 500. Soit une balance nette négative d'environ 1.100 postes (-0,7%) sur les 149.000 équivalents temps plein estimés en moyenne sur l'année 2014. Et ce malgré les 8.000 embauches prévues au niveau du groupe et ses filiales (250.000 personnes au total) en 2015. L'année dernière, le budget tablait sur 1.400 suppressions (900 en tenant compte des embauches d'emplois d'avenir). Les trois quarts (-1.085)ont été réalisées. "C'est un budget d'austérité, qui clairement ne permet pas d'assumer les ambitions", a commenté M. Dillenseger. Un "budget difficile, très contraint, ne répondant pas aux enjeux" pour son collègue Rémi Aufrère, représentant CFDT au CCE. Les deux estiment que 500 créations de postes pour rénover les voies, priorité du groupe, "ça ne suffit pas", au moins "le double" étant, selon eux, nécessaire. Selon M. Dillenseger, les suppressions dans la branche transport vont en outre "entraîner une dégradation du service". "Dans une période où il y a de réelles attentes d'amélioration de la part des usagers, on réduit les moyens", s'indigne-t-il. - 25.000 postes en moins en 10 ans - M. Aufrère (CFDT) dénonce pour sa part "les contradictions de l'Etat qui proteste contre l'augmentation des tarifs mais a augmenté la TVA, nous oblige à un haut niveau de marges opérationnelles et ne nous donne pas les ressources". Le budget prévoit une augmentation de la masse salariale de +1,9% en 2015, après 2,6% l'an dernier, selon l'Unsa. Pour l'entreprise publique, qui cherche à faire plusieurs centaines de millions d'économies par an jusqu'en 2017, contenir la masse salariale est une gageure. Malgré 25.000 départs non remplacés entre 2003 et 2013, la masse des rémunérations et cotisations a, elle, continué d'augmenter: +1,3 milliard d'euros entre 2003 et 2013. Cette situation s'explique notamment par le gonflement continu du nombre de cheminots âgés, les mieux payés, du fait de la progression automatique des carrières et du recul de leur âge de départ à la retraite. Le CCE a également été l'occasion d'un "débat sur l'augmentation des tarifs", critiquée par la ministre de l?Écologie Ségolène Royal, selon M. Dillenseger. Au 31 décembre 2014, le prix des billets a été relevé jusqu'à 2,6%, selon le type de train et de billet mais "en réalité la hausse moyenne est de 0,5%, proche de l'inflation", a ajouté le syndicaliste en estimant que Mme Royal avait lancé "une polémique inutile et déplorable". Pour la CGT, tant les cheminots que les usagers "paient" avec ce budget "la réforme non financée du ferroviaire". Le premier syndicat de la SNCF manifestera sa désapprobation le 29 janvier à Paris, mais sans appeler à la grève. L'Unsa comme la CFDT ont d'ores et déjà prévenu qu'elles ne s'associaient pas à cette action. SUD-rail doit donner jeudi sa position. L'harmonisation des règles de travail des cheminots (sécurité, repos, etc.) prévue par la réforme, et le souhait du patron de la SNCF de parallèlement "remettre à plat l'organisation du travail" à la SNCF, pourrait cependant donner aux syndicats l'occasion de serrer les coudes en 2015. Depuis la grève menée en juin par la CGT et SUD contre la réforme, ils sont profondément divisés.

