Paris (AFP). SNCF: 1.100 suppressions d'emplois prévues au budget 2015, selon les syndicats

Plus d'un millier de suppressions de postes à la SNCF sont prévues dans le projet de budget 2015 présenté mercredi au comité central d'entreprise, ont annoncé à l'AFP des sources syndicales. Dans le nouveau groupe post-réforme ferroviaire, SNCF Mobilités, l'opérateur, et l'établissement de tête, perdront en 2015 environ 1.600 postes et SNCF Réseau, en charge de l'infrastructure, en gagnera 500, soit une balance négative d'environ 1.100 postes en effectifs budgétaires moyens nets (sur 148.985 estimé à fin 2014), selon l'Unsa et la CFDT.

