Météo : la neige revient jeudi 16 décembre en Basse Normandie !

Un nouvel épisode de grand froid est attendu dans les jours qui viennent. Et des chutes de neige sont prévues à partir de jeudi. La faute à une perturbation en provenance des îles britanniques qui descendra sur les côtes de la Manche.

Des averses de neige sont attendues jeudi dans le Calvados et vendredi sur le nord de la Manche.

Toujours au rayon météo, un dernier bilan fait état de 120 bâtiments effondrés à cause des dernières intempéries dans la Manche et notamment le Nord cotentin. La faute à la neige et à la pluie qui ont lourdement pesé sur les toitures. Reste maintenant à évaluer tous les dégâts.