Cherbourg : le redoux fait fondre la neige !

... Le point à 17h ...

Le redoux qui touche la Presqu'île Cotentin depuis ce matin a clairement amorcé la fonte de la neige. Prudence toutefois: les axes principaux sont dégagés mais la circulation sur les routes secondaires, notamment sur la partie Ouest du Nord Cotentin, reste difficile.

A Cherbourg, la vie a repris presque normalement aujourd'hui. Les axes principaux sont dégagés. Les services de la CUC ont continué de déneiger toute la journée en mettant l'accent sur les quais et les trottoirs des arrêts de bus.

Cet après-midi encore, le réseau Zéphir Bus a connu de grosses difficultés. Pareil pour la collecte des déchets. De nombreuses rues secondaires sont encore très perturbées. Mais, globalement ça s'arrange et on, est bien loin de la situation d'hier.

La vigilance est de mise en revanche face aux risques que représente la neige accumulée sur les toitures. Les toits de plusieurs bâtiments se sont déjà effondrés. Pas de blessés mais d'importants dégâts matériels. Une situation qui a poussé la mairie de Cherbourg à maintenir la fermeture d'une vingtaine de bâtiments publics jusqu'à lundi.

Côté météo enfin, soyez prudents, on s'attend à une nouvelle chute des températures ce soir, et les sols humides devraient devenir très glissants. Dans la nuit, on prévoit également des pluies verglaçantes. Vigilance donc..