Neige : situation critique dans le Nord Cotentin

... Point à 9h00 ...

La neige tombe encore abondamment ce matin sur la Presqu'île Cotentin et perturbe largement le quotiden de la région. A Cherbourg, ça roule en centre-ville même si on compte 10-15 cm de poudreuse dans les rues. Une centaine d'agents municipaux sont d'ailleurs mobilisés pour déneiger les accès aux bâtiments publics. La population est appelée à déneiger les trottoirs. Tous les parcs, jardins publics ainsi que les stades sont en revanche fermés.

Plus on monte vers les hauteurs de l'agglomération, plus ça se complique. On compte jusqu'à 40 cm de neige dans les jardins à Octeville. L'accès à La Glacerie et délicat. Ça roule sur une voie sur la RN 13 mais la circulation des poids-lourds de plus de 7,5T reste interdite. Grosses difficultés aussi dans l'intérieur du pays. La circulation est très délicate sur les secteurs de Beaumont (50cm de neige à La Hague), Les Pieux, Saint-Pierre et Barfleur.

Il n'y a pas non plus de transports scolaires aujourd'hui dans le Nord Cotentin. Pareil pour le réseau Zéphir Bus et Manéo, largement perturbés. Grosses perturbations à la SNCF qui prévoit des retards sur le Paris-Cherbourg. Pareil à la Poste qui estime que l'acheminement du courrier va être très compliqué.

La situation ne devrait pas s'améliorer. La préfecture de la Manche s'attend à une dégradation dans la journée sur l'ensemble du département. Jean-Pierre Laflaquière, le préfet, conseille de limiter les déplacements, voir de les ajourner. La vigilance est de rigueur.