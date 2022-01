Intempéries : le point complet sur la situation dans le Nord Cotentin

Les intempéries perturbent largement la circulation dans le Nord Cotentin. Depuis la fin de matinée, les conditions de circulation sont difficiles notamment aux abords de l'agglomération cherbourgeoise. Pareil sur la RN13 où l'on a compté jusqu'à 15 km de bouchon cet après-midi. Difficultés aussi sur les axes secondaires du Nord Cotentin.

Coté transports collectifs, le réseau Manéo sera perturbé mercredi 1er décembre dans la Manche. Toutes les lignes situées au nord de Coutances-Saint-Lô sont annulées. Les transports scolaires seront perturbés, voir interdits surtout sur la Presqu'île.

Grand froid: -10°c cette nuit

Météo France annonce des températures allant jusqu'à -10°c pour la nuit du mardi 30 novembre au mercredi 1er décembre. Devant cette baisse importante des températures, la préfecture de la Manche a déclenché le plan d'urgence hivernale "Grand froid" niveau 3.

Selon Météo France, les températures pourraient évoluer entre -12°c et -5°c en journée.

Les acteurs locaux doivent accorder une vigilance particulière aux personnes vulnérables: vivant dans la rue ou étant dépourvues de chauffage. Les locaux publics: gymnases, salles des fêtes et établissements de santé sont donc mobilisables pour accueillir les personnes en détresse jusqu'à ce que les conditions climatiques redeviennent plus favorables. La préfecture invite chaque citoyen à composer le 115 s'ils constatent une personne en situation de détresse.

Circulation difficile: ça bloque dans le Nord Cotentin

Depuis la fin de matinée, les conditions de circulation étaient particulièrement difficiles notamment sur l'agglomération cherbourgeoise. A 16h, la circulation était toujours perturbée sur la RN13 avec 15 kilomètres de bouchon. Par ailleurs, la police bloque l'accès à Cherbourg par la descente des Rouges-Terres. Dans le Nord Cotentin, des chutes de neige ont provoqué des ralentissements sur les routes principales et secondaires.

De la neige a également été signalée à Gavray. La circulation était compliquée en début d'après-midi sur l'axe Les Pieux/ Cherbourg.

Par ailleurs, les salariés d'Areva-La Hague ont eu la possibilité de sortir plus tôt de l'usine de Beaumont-Hague afin de ne pas être bloqués en fin de journée sur les routes.

Neige: 70 poids-lourds coincés sur la RN 13 !

A la suite de l'épisode neigeux de cet après-midi, ce sont pas moins de 70 poids-lourds qui ne peuvent plus circuler entre Cherbourg et Valognes.

Devant les différents risques liés aux épisodes neigeux dans le Nord-Cotentin, la cellule de crise de la préfecture de la Manche a été activée à 16h. Jean-Pierre Laflaquière, le préfet de la Manche, engage chacun à être vigilant et à respecter les consignes de sécurité.

La circulation de tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes de Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) est interdite à partir du 30 novembre 2010, 15h15 sur la RN13 entre l’échangeur avec la RD971 et le giratoire Malraux sur la commune de La Glacerie dans les deux sens de circulation. Cette interdiction sera levée dès que les conditions de circulations s’amélioreront.

- 70 camions sont stationnés sur la RN 13 ; axe Caen-Chebourg entre Valognes et Brix, le temps de laisser passer les saleuses.

- La circulation est difficile sur la RN 13 en sortie de Cherbourg sur 5 km.

- La circulation a été difficile sur les axes secondaires du Nord Cotentin (D650 et 901). Elle est en cours de rétablissement.