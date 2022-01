Neige : la situation se corse dans le Nord Cotentin

... Le Point à midi ...

La neige n'a pas arrêté de tomber depuis la nuit dernière sur la Presqu'île Cotentin. A Cherbourg, on compte 15 cm de poudreuse en centre-ville. Ça s'empire sur les hauteurs de l'agglomération avec 25 cm de neige à la Glacerie, jusqu'à 40 cm dans les jardins d'Octeville.

La mairie de Cherbourg et la CUC sont mobilisées. Une centaine d'agents s'activent sur le terrain pour déneiger les accès aux bâtiments publics. La population est appelée aussi à déneiger les trottoirs. De nombreux magasins sont fermés et la ville est aux mains des enfants. On peut croiser des luges ou participer aux batailles de boules de neige.

Côté circulation ça patine fort.

L'axe Nord-Sud a été réouvert à tous les véhicules légers depuis 11h. En revanche, les poids-lourds n'ont pas l'autorisation de circuler et on en compte 130 bloqués dans l'agglomération. Une quinzaine de policiers sont sur le terrain et le commissariat appelle à la prudence. La circulation est vraiment délicate. Mieux avoir des chaînes pour réussir à rouler !

Direction l'intérieur et ça se complique encore. Ça roule tout de même sur la RN13 mais la circulation est très difficile dans le secteur des Pieux et de Valognes. Les axes secondaires sont impraticables. Imaginez, on compte jusqu'à 50 cm de neige au sol à la Hague.

Il n'y a pas non plus de transports scolaires aujourd'hui dans le Nord Cotentin. Pareil pour le réseau Zéphir Bus et Manéo, largement perturbés. Grosses perturbations à la SNCF qui prévoit des retards sur le Paris-Cherbourg.

Enfin, mauvais nouvelle, ça ne va pas s'arranger. Météo France prévoit une nouvelle dégradation dans la journée sur l'ensemble de la Manche.