Sortir dans le Calvados : mercredi 7 janvier

Aujourd'hui et demain, la comédie de Caen propose un spectacle familial au théâtre d'Hérouville-Saint-Clair. Rendez-vous ce mercredi et ce jeudi à 19h30 au théâtre d'Hérouville pour voir "les clownesses".



Les soldes d'hiver démarrent aujourd'hui. A Caen, les grands magasins, le centre commercial des Rives de l'Orne ainsi qu'une centaine de magasins ouvriront leurs portes ce dimanche. Si vous êtes avides de bonnes affaires vous pourrez en toute tranquilité effectuer vos achats. Retrouvez la liste des magasins ouverts sur le site des Vitrines de Caen.



Pour la 4ème année consécutive, le Club alpin de Caen, organise le mois de la Montagne à partir de dimanche et jusqu'au 28 février. Au programme : des randonnées à pied ou en VTT autour de Caen, une randonnée nocturne en ville, des initiations à l'escalade, des projections de documentaires et pour conclure une soirée "ambiance montagne" à Vieux. Retrouvez le programme complet de cette manifestation sur www.clubalpin-caen.fr