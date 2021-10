Sortir dans le Calvados : mercredi 28 janvier

Le mois de la Montagne a commencé ! Cette manifestation est organisée par le Club Alpin Français de Caen. Le mois de la Montagne se poursuit jusqu'au 28 février. Le programme complet est à retrouver sur www.clubalpin-caen.fr



Aurélien Bory revient au Théâtre de Caen présenter sa nouvelle création, poétique et joyeuse, Azimut, avec le groupe acrobatique de Tanger. Pour y assister rendez-vous ce soir, demain, vendredi et samedi à 20h au Théâtre de Caen. Le prix de l'entrée varie de 8 à 25€.



Initiation et découverte de la pratique du char à voile ce dimanche à Ouistreham. Encadrement de 2h avec un moniteur diplômé. Il faut avoir 7 ans minimum. C'est une activité où il ne faut pas avoir peur de se mouiller, prévoir l'équipement adapté. Renseignements et réservations auprès de la Station Nautique de Ouistreham.