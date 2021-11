Sortir dans le Calvados : jeudi 20 novembre

Tout ce week-end, le port de Ouistreham fête la Coquille Saint-Jacques. Une 4ème édition qui devrait ravir les amateurs de ces excellents produits de la mer. C'est avant tout un moment de dégustation, de découverte musicale avec des groupes Celtes et l'occasion de découvrir des endroits insolites. Vous retrouvez l'ensemble des infos pratiques sur le blog de la fête coquille.ouistreham.over-blog.com



Deux ans après l’immense succès de sa précédente tournée, Yannick Noah signe son grand retour sur scène. Ce samedi, assistez à son concert au Zénith de Caen. C'est à 20h. L'entrée est à 33,50€ si vous voulez être debout dans la fosse, le prix des places assises varie entre 49 et 65€.



Le Clan des divorcées fête ses 10 ans et sa dernière tournée. Cette comédie met en scène trois femmes qui divorcent, une bourgeoise qui quitte un berger ardéchois, une british un peu délurée qui, elle, quitte un homme de plus et la rurale qui elle aussi divorce ! C'est à voir, ce dimanche, au Zénith de Caen, à 16h.