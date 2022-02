Badminton : le MDMSA se rapproche du podium

Le match avait pourtant mal commencé pour les Normands. Les deux doubles dames et hommes. Sarah Vauzelle et Morgane Tessier, tout comme Antoine Bebin et Maxime Michel, s'inclinent et laissent Mulhouse creuser l'écart en ce début de rencontre.

Mais c'était sans compter les simples, tous à l'avantage des badistes du MDMSA. Sylvain Ternon, Natalia Perminova, Angélique Guilloux et Antoine Bébin gagnent chacun leur match. Le MDMSA mène à ce moment là de la rencontre 4-2. Le premier double mixte a beau revenir à Mulhouse, mené par l'ancien champion du monde anglais Nathan Robertson, le dernier mot revient aux Normands, avec une victoire dans le second double mixte composé d'Angélique Guilloux et de Sylvain Ternon. Victoire finale 5-3.

"C'est une belle victoire, je suis satisfait du résultat, du comportement et de l'attitude de mes équipiers. C'est aussi une bonne opération comptable, on reste 4e, mais on se rapproche de Talence et surtout, on prend nos distances avec Mulhouse et Créteil. Le retour de Maja Tvrdy dans trois semaines va nous permettre de présenter une équipe complète et homogène, c'est intéressant pour les matchs retour", a réagi le coach Stéphane Renault.