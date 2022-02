Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: Boko Haram s'empare d'une base militaire sur les rives du lac Tchad

Le groupe islamiste nigérian Boko Haram a pris le contrôle samedi d'une base militaire et de plusieurs localités voisines dans l'extrême nord-est du Nigeria, le long des rives du lac Tchad, ont indiqué dimanche à l'AFP des témoins. Les combattants de Boko Haram ont mené un raid sur les villages de pêcheurs de Kuayen Kuros, Mile 3, Mile 4, Doron-Baga et Bundaram et la ville de Baga, provoquant la fuite de centaines d'habitants par bateaux et pirogues sur le lac, en direction du Tchad voisin, selon des témoins. Près de Baga, les islamistes se sont emparés d'une importante base militaire après plusieurs heures de combats, selon plusieurs habitants. Cette base de la Force multinationale (MNJTF) est située à l'entrée de Baga, ville à 180 km au nord-est de Maiduguri, la capitale régionale de l'Etat de Borno. La base abrite habituellement quelques militaires du Niger et du Tchad voisins, dans le cadre d'une coordination régionale de la lutte contre Boko Haram. On ignore si des soldats nigériens ou tchadiens étaient présents sur place au moment de l'attaque. Les combattants islamistes "ont submergé les troupes et les ont forcé à abandonner la base", a déclaré par téléphone à l'AFP Usman Dansubbu, un habitant de Baga en fuite à Gubuwa, au Tchad. Le bilan exact de ces violences n'est pas encore connu. Plusieurs personnes ont été tuées, des commerces et des centaines d'habitations ont été brûlées pendant le raid qui a duré près de sept heures, selon Lawan Ajukalumbu, un habitant de Doron-Baga qui a fui également vers le Tchad. "Nous cherchons désormais refuge dans les villages tchadiens de Gubuwa, Kangallam et Kaiga", près de la frontière avec le Nigeria, qui traverse d'est en ouest le lac Tchad, a expliqué M. Dansubbu. Boko Haram avait déjà commis en novembre un massacre dans le village de Doron-Baga, égorgeant 48 vendeurs de poisson. Au cours d'une autre attaque au mois d'avril 2013, 187 personnes avaient été tuées et plus de 2.000 maisons brûlées par les islamistes, également dans la zone de Baga.

