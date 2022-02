Londres (AFP). Le Prince Andrew dans la tourmente, la monarchie à nouveau dans l'embarras

Le palais de Buckingham a opposé dimanche un second démenti catégorique aux accusations d'abus sexuel sur mineure à l'encontre du prince Andrew, dans l'espoir de désamorcer un scandale extrêmement embarrassant pour une monarchie qui a mis longtemps à se remettre des frasques des jeunes Windsor, dans les années 80-90. "Les allégations sont fausses et sans fondement." Dans un nouveau communiqué en réponse aux salves de la presse dominicale, Buckingham "nie catégoriquement que le duc d'York ait eu une quelconque forme de contact ou relation sexuelle" avec la femme ayant cité le prince Andrew dans le cadre d'une plainte déposée aux Etats-Unis. Buckingham avait déjà fait savoir vendredi que "toute allégation selon laquelle des actes inconvenants ont été commis avec une mineure" était "catégoriquement fausse". Donner deux démentis coup sur coup est une chose rarissime de la part du Palais qui oppose généralement un silence religieux dans de telles circonstances. "C'est assez remarquable", note le correspondant royal de la BBC, Peter Hunt, en soulignant que la situation "pouvait potentiellement nuire sérieusement au prince Andrew et à l'institution qu'il représente". Même si la presse prend soin de préciser qu'il n'y a aucune preuve qu'Andrew ait agi illégalement, l'affaire tombe effectivement au plus mal pour la monarchie qui jouit d'une popularité inédite depuis des décennies. Soutenue par une formidable machine à communiquer, l'image projetée par la famille Windsor s'est encore améliorée avec l'arrivée au premier plan de l'irréprochable Kate Middleton, devenue l'épouse du prince William, suivi d'un bébé royal qui ravit les Britanniques. Mais surtout, le jubilé de diamant en 2013 de la reine Elizabeth II a été un triomphe. Même le prince Harry semble s'être assagi après avoir défrayé la chronique dans sa jeunesse. Le retour du prince Andrew à la une de tous les journaux du royaume renvoie des années en arrière, même si le second fils de la reine doit bénéficier de la présomption d'innocence, comme le relèvent prudemment les médias. - "Un camouflet" - Les mêmes médias reprennent généralement avec précautions les accusations de la plaignante. cette affaire constitue un camouflet, à la fois pour sa propre réputation et, plus important encore, pour l'institution de la monarchie", estime le biographe royal, Christopher Wilson, dans le Daily Telegraph. Le duc de York, qui passe pour être le fils préféré d'Elizabeth II, avait déjà été au coeur du tumulte dans les années 80 et 90 lorsque les jeunes héritiers Windsor avaient considérablement terni le blason de la reine. La séparation d'Andrew avec sa turbulente épouse Sarah Ferguson, avaient contribué à "l'Annus horribilis" de la reine, en 1992. Une année également marquée par le divorce et le remariage de la princesse Anne, les relations exécrables entre le Prince Charles et Lady Diana ainsi qu'un spectaculaire incendie au château de Windsor. "Aucune personne raisonnable ne prendra pour argent comptant les confessions d'une jeune femme perturbée, empêtrée dans un scandale sexuel complexe et explosif aux Etats-Unis. Mais le fait qu'une personne si proche du coeur de la vie publique puisse être mêlé à Depuis, le prince Andrew, déjà épinglé dans sa jeunesse pour ses amours avec une actrice de films érotiques, Koo Stark, a continué à faire parler de lui. Pour ses fréquentations douteuses et ses voyages dispendieux qui lui ont valu le sobriquet de "Airmiles Andy". Son "comportement déplacé" lors des voyages officiels et sa "grossièreté" ont également souvent été critiqués dans la presse. Le site WikiLeaks avait ainsi révélé les propos à l'emporte-pièce qu'il avait tenus au Kirghizistan où il avait notamment répondu à un convive évoquant des problèmes de corruption: "Mais c'est la France tout craché!". En 2007, il avait été au centre d'une polémique sur les conditions de la vente d'une de ses propriétés à un milliardaire kazakh, cédée à prix d'or. Des rencontres avec le gendre de Ben Ali ou l'un des fils de Kadhafi ont également causé des maux de tête aux conseillers de Buckingham, de nouveau mis à rude contribution aujourd'hui, par la grâce du prince.

