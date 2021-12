Londres (AFP). Rupert Murdoch, l'homme le plus heureux du monde d'avoir épousé Jerry Hall

"Plus de tweets pendant dix jours ou plus jamais! Suis l'homme le plus chanceux ET le plus heureux au monde", a écrit le magnat australo-américain des médias, laissant suggérer un départ imminent en voyage de noces. Auparavant, le couple doit encore s'unir religieusement samedi (11h00 GMT) à St Bride's Church, une église londonienne considérée comme la maison spirituelle des salariés des médias. L'église, qui peut accueillir entre 150 et 200 personnes, sera fermée au public pendant toute la journée. Le mariage civil a eu lieu vendredi à Spencer House, élégante demeure du XVIIIe siècle, qui se décrit sur son site internet comme "l'une des plus somptueuses résidences" de la capitale londonienne. La mariée portait un trench clair, une jupe bleu marine et des chaussures plates. Le marié était sanglé d'un sobre costume bleu. Il s'agit du quatrième mariage du magnat australien, père de six enfants. Et du deuxième, pour Jerry Hall, qui avait épousé Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, lors d'une cérémonie officieuse en 1990 à Bali. Cette union, célébrée selon le rite hindou, n'avait cependant pas été considérée comme valide par la justice britannique au moment de se prononcer sur leur séparation en 1999. Jerry Hall et Mick Jagger ont eu quatre enfants ensemble. M. Murdoch était auparavant marié à Wendi Deng, mère de deux de ses enfants, avant leur séparation en juin 2013. Le couple, qui s'était formé au cours de l'été 2015, avait officialisé sa relation en assistant à la finale de la Coupe du monde de rugby en octobre. Ils avaient été présentés par la s?ur et une nièce de Rupert Murdoch alors que Jerry Hall était en Australie pour jouer une pièce de théâtre. Le 12 janvier, le couple avait publié une annonce de mariage dans le quotidien Times, qui appartient à la société de presse et d'édition News Corp, dont M. Murdoch est le président exécutif, sans préciser de date. Rupert Murdoch, dont la fortune est estimée par Forbes à 11 milliards de dollars, détient notamment le Wall Street Journal, le Sun et le Times de Londres ainsi que le New York Post. Il avait fait la une des médias en 2011 lorsque plusieurs journalistes de son tabloïd News of the World avaient été arrêtés dans le scandale des écoutes téléphoniques qui entraîna la fermeture du journal.

