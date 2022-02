Vilnius (AFP). La Lituanie est devenue le 19e pays de la zone euro

La Lituanie a rejoint la zone euro mercredi à minuit (22H00 GMT), devenant ainsi son 19e membre et disant adieu à sa devise nationale, le litas, attaché à la monnaie unique européenne depuis douze ans déjà. Vilnius y voit un renforcement de sa sécurité face aux ambitions russes, tandis que les Lituaniens, tout en approuvant ce nouveau pas vers l'intégration européenne, craignent des hausses de prix. Bénéficiant d'une croissance solide, la Lituanie espère attirer plus d'investissements et de crédits, comme les deux autres pays baltes, l'Estonie et la Lettonie, passés à l'euro en 2011 et 2014.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire