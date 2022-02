Badminton : le MDMSA reçoit Mulhouse

C'est un match serré qui s'annonce entre deux équipes qui trustent le milieu de tableau, légèrement derrière les cadors d'Aix-en-Provence, Issy-les-Moulineaux et Talence. Le MDMSA, 4e, accueille le 5e du Top 12. Côté normand, une seule absence à déplorer, celle de Maja Tvrdy. L'internationale slovène, de retour de maternité, n'est physiquement pas prête pour le match. Sarah Vauzelle la remplace. Natalia Perminova, Angélique Guilloux, Sylvain Ternon, Maxime Michel et Antoine Bébin complètent l'effectif.

Du côté de Mulhouse, pas d'absence mais une donnée à prendre en compte. L'effectif compte beaucoup de joueurs étrangers et l'entraîneur n'a pas le droit de tous les aligner. Attention à l'expérience de cette équipe menée par Nathan Robertson, ancien champion du monde anglais de la discipline et à la jeune garde indonésienne pleine de talent.

"Une petite victoire"

Les hommes devraient avoir l'avantage en simples tandis que les femmes partiront avec un léger déficit sur le papier. Les doubles s'annoncent eux très incertains. Le coach Stéphane Renault s'attend à un match difficile : "J'espère qu'on répondra présent et qu'on pourra viser le match nul ou une petite victoire. La présence de Maja Tvrdy nous aurait permis d'être plus ambitieux." Et le coach normand de voir plus loin : "J'espère que l'on pourra effectuer le cycle des matchs retours avec l'effectif au complet, ce qui ne nous est pas encore arrivé cette saison."